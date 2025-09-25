เพื่อไทย แฉสภาล่ม เหตุขอถกปมอุโมงค์ถล่ม เย้ย รบ.-ฝ่ายค้ำไปไหนหมด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า
“ผมทำสภาล่มครับ ไม่ต้องหาคนที่ทำให้สภาล่มวันนี้หรอกครับ “ผมเอง” ผมคงผิดที่เป็นคนจังหวัดแพร่ แต่ห่วงพี่น้องในกรุงเทพมหานคร ไปเสนอขอโอกาสให้สภาได้มีโอกาสคุยถึงปัญหาเรื่องอุโมงค์ถล่ม ที่ทำให้คนในกรุงเทพต้องหวาดวิตก ว่ามันเกิดจากอะไร? แล้วมันจะถล่มอีกหรือไม่ เพราะใต้ดินของกรุงเทพมหานคร มีอุโมงค์ทางรถไฟฟ้าเต็มไปหมด
ไม่รู้ใคร กลัวจะถูกบอกให้รับผิดชอบก็ไม่รู้ ก็เลยไม่กด เพื่อไม่เป็นองค์ประชุมซะอย่างงั้น ทั้งๆที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้า สภาเลยล่มเลยครับ อย่าไปกล่าวหาพรรคเพื่อไทยเลยครับ อายเค้าเปล่าๆ
หมายเหตุ: ตกลง พ.ร.บ.อากาศสะอาดเป็นของพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวนะครับ แม้เป็นฝ่ายค้าน ก็ต้องรับผิดชอบ แล้วฝ่ายค้ำกับฝ่ายรัฐบาลไปไหนไม่ทราบ ไม่ช่วยประชาชนแล้วใช่มั้ยครับ”
ด้าน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ ในฐานนะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ผ่าน X ระบุว่า
“ผมขออนุญาตชี้แจงกรณีองค์ประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ผมขอเรียนว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่ของเพื่อไทยเพียงพรรคเดียว แต่เป็นร่างของทุกพรรคการเมืองที่เสนอร่วมกันครับ
คงจะทราบดีนะครับว่าการรักษาองค์ประชุมต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาล ไม่ใช่ฝ่ายค้าน ทำไมตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ ส.ส. หลายท่าน พร้อมใจกันขานชื่อคุณอนุทิน ชาญวีรกูล ถึงมี 311 เสียง แต่วันนี้มันหายไปไหนหมดครับ ถ้าฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้ำอยู่กันครบจริง จะมาถามหาพรรคเพื่อไทยทำไม
พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งกฎหมายฉบับนี้หรือไม่อยากให้ พ.ร.บ. อากาศสะอาดฯ เดินหน้า แต่ความจริงคือเมื่อเข้าสู่ช่วงโหวตลงมติสุดท้าย มี ส.ส. จำนวนหนึ่งอยู่นอกห้อง ไม่เข้ามาเป็นองค์ประชุม จึงอดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะสภาฯ มีมติร่วมกันแล้วว่าจะเลื่อนร่างกฎหมายฉบับนี้ไปสัปดาห์หน้า เพื่อเปิดทางให้หารือปัญหาเร่งด่วนของประชาชน คือ เรื่องถนนสามเสนทรุดตัวที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่
ดังนั้น ผมในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าเราทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะผู้รักษาองค์ประชุมและพร้อมทำงานในสภาฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนเสมอครับ ”