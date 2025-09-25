ส.ส.ปชน. เปิดสัดส่วนพรรคการเมือง ร่วมโหวตพ.ร.บ.อากาศสะอาด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวกรณีสภาฯล่มเสียงไม่พอโหวต พ.ร.บ.อากาศสะอาด ระบุข้อความดังนี้
“อากาศสะอาดไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่คือเรื่องลมหายใจประชาชนที่ทุกพรรคต้องร่วมมือกัน มาดูกันว่าใครเห็นความสำคัญของปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 กับการโหวตกฎหมายอากาศสะอาด ที่จะเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะแก้ปัญหานี้กันจริงๆบ้าง
ทุกพรรคขึ้นเวทีดีเบตเรื่องนี้ ทุกพรรคบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญ แต่แค่มา“ทำงาน” เข้าประชุมสภาเสียบบัตรกดลงมติโหวตยังไม่ทำ”
