การเมือง

ส.ส.ปชน. เปิดสัดส่วนพรรคการเมือง ร่วมโหวตพ.ร.บ.อากาศสะอาด

ส.ส.ปชน. เปิดสัดส่วนพรรคการเมือง ร่วมโหวตพ.ร.บ.อากาศสะอาด

เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวกรณีสภาฯล่มเสียงไม่พอโหวต พ.ร.บ.อากาศสะอาด ระบุข้อความดังนี้

“อากาศสะอาดไม่ใช่เรื่องการเมือง​ แต่คือเรื่องลมหายใจประชาชนที่ทุกพรรคต้องร่วมมือกัน มาดูกันว่า​ใครเห็นความสำคัญของปัญหา​ฝุ่นพิษ PM2.5 กับการโหวตกฎหมายอากาศสะอาด​ ที่จะเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะแก้ปัญหานี้กันจริงๆบ้าง​

ทุกพรรคขึ้นเวทีดีเบตเรื่องนี้​ ทุกพรรคบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญ​ แต่แค่มา“ทำงาน” เข้าประชุมสภาเสียบบัตร​กดลงมติโหวตยังไม่ทำ​”

ADVERTISMENT