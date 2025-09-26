บิ๊กเล็ก รอจังหวะเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาพื้นที่ สร้างรั้วกั้นเขมร พื้นที่ไหนตกลงเรื่องเขตแดนได้แล้ว เริ่มเลย

‘บิ๊กเล็ก’ รอจังหวะเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาพื้นที่ ลุยสร้างรั้วชายแดนกั้นกัมพูชา พื้นที่ไหนตกลงเรื่องเขตแดนได้แล้ว เริ่มต้นทันที
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ หลังเกิดกรณีทหารกัมพูชายิงปืนที่ช่องภูผี เป็นการยั่วยุไม่ทำตามข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC และรอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการเดินทางกลับมาจะพูดคุยกรอบอำนาจหน้าที่ในการทำงานอีกครั้งหนึ่ง
พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ในส่วนของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) ไม่จำเป็นต้องมีแล้ว สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะทำหน้าที่สื่อสารไปยังประชาชน โดยมีนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานด้านความมั่นคง และถือเป็นจังหวะที่ดีเพราะนายกรัฐมนตรียังนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำให้งานที่เกี่ยวข้องระหว่างมหาดไทยและกลาโหมสอดคล้อง แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงได้เป็นอย่างดี
พล.อ.ณัฐพลกล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ 1 ล้านบาท จากกองทุนหทัยทิพย์ เพื่อเป็นทุนตั้งต้น สร้างกำแพง-บังเกอร์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า เรื่องสร้างรั้วชายแดน หากพื้นที่ตรงไหนตกลงเรื่องเขตแดนได้แล้ว หรือมีความชัดเจน ก็จะดำเนินการ โดยกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 และ 2 เป็นของกองทัพบก และอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือในทางด้านใต้ อีกทั้งกองบัญชาการกองทัพไทยยังมีกรมแผนที่ทหารอยู่ในอนุกรรมการของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม หรือ JBC มีเครื่องมือพร้อม
พล.อ.ณัฐพลระบุว่า สามารถเริ่มต้นดำเนินการได้เลย แต่อาจจะต้องนำเข้าที่ประชุม สมช.อีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ตกลงกันได้แล้วในพื้นที่ ก็ไม่ต้องนำเข้าที่ประชุม สมช. หากอะไรที่ไม่ชัดเจนถึงจะนำเข้าที่ประชุม เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างถูกต้อง
พล.อ.ณัฐพลกล่าวยืนยันว่า การสร้างรั้ว สามารถเริ่มต้นได้ทันที แต่ขณะนี้เป็นจังหวะที่กองบัญชาการกองทัพไทยกำลังผลัดเปลี่ยนผู้บังคับบัญชา จึงต้องให้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนกำลังพลระยะหนึ่ง คาดว่าขั้นตอน และกระบวนการจะดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบางขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ก่อนในขณะนี้ ก็สามารถทำได้ทันที
“ขณะที่รูปแบบการสร้างรั้วที่จังหวัดสระแก้วเสนอมาล่าสุด ความยาว 10 กิโลเมตร ใช้งบประมาณประมาณ 87 ล้านบาท ยังอยู่ในขั้นของการพิจารณาด้านงบประมาณ เนื่องจากทั้งสภาวะเศรษฐกิจและสถานภาพงบประมาณของรัฐบาลก็มีจำกัด หากมีงบประมาณมาสนับสนุน รัฐบาลดำเนินการได้หมด ” พล.อ.ณัฐพลกล่าว
พล.อ.ณัฐพลกล่าวถึงกรณี โฆษกกระทรวงมหาดไทย ประเทศกัมพูชา อ้างคลิปเสียงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) เคยพูดถึงพื้นที่บ้านหนองจาน ว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชา ทำให้ประชาชนกัมพูชาหลงเชื่อ โดยเรื่องดังกล่าวมีข้อเท็จจริงอย่างไรว่า เรื่องพื้นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นอธิปไตยของไทย ซึ่งเป็นไปตามที่กองกำลังบูรพาได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ มีเขตเส้นแดงและ
เส้นน้ำเงิน ล่าสุดเราก็รอการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ครั้งล่าสุดนี้ว่าเส้นแดง-น้ำเงิน ตรงไหนกันแน่
พล.อ.ณัฐพลกล่าวอีกว่า การประชุมเจบีซีครั้งที่แล้วได้คุยกับฝั่งกัมพูชา ว่าใต้เส้นแดงเป็นเขตอธิปไตยของไทย เราสนใจเพียงใต้เส้นแดง ซึ่งก็คุยกับทางกัมพูชาด้วยเหตุและผล การที่จะเอารถแทรกเตอร์ไปดัน 200 ครอบครัวของฝั่งกัมพูชานั้น เราต้องคำนึงถึงด้านมนุษยธรรม เพราะเราทำตามขั้นตอนคือต้องจับกุมก่อนตามกฎหมายไทย โดยเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย