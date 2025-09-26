เฉลิมชัย รอ ‘อภิสิทธิ์’ กลับจีน นัดคุยปมขึ้นหัวหน้าพรรคปชป. ปัดแตกหัก ‘เดชอิศม์’
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวว่า ได้หารือกันถึงการเตรียมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ อยากให้รอบเดียวจบ พรรคจะได้ขับเคลื่อนต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้พูดคุยกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคหรือไม่ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ยังไม่ได้คุย นายอภิสิทธิ์ติดภารกิจที่ประเทศจีน รอให้เดินทางกลับมาก่อน เมื่อมีโอกาสต้องคุยกันอยู่แล้ว กับนายอภิสิทธิ์มีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
เมื่อถามว่า จะสนับสนุนนายอภิสิทธิ์หรือไม่ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ขอคุยก่อน พร้อมจะให้ใครก็ได้ที่มีความตั้งใจมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรค ยืนยันว่าไม่ได้มีอคติ เช่นเดียวกับนายเดชอิศม์ ขาวทอง ยืนยันแทนด้วยว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ ไม่ต้องห่วง
“ผมยืนยันว่าเรา 2 คน ไม่รับตำแหน่งอยู่แล้ว ไม่แข่งขันหรอก จะได้ชัด เมื่อถามว่า ความสัมพันธ์ในพรรคไม่ได้แตกแยกเหมือนที่เป็นข่าวใช่หรือไม่ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ไม่มีเช่นนั้น” นายเฉลิมชัย กล่าว
เมื่อถามว่า มีข่าวว่าจะตัดสินใจย้ายไปพรรคกล้าธรรม หรือพรรคภูมิใจไทย นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ยังไม่ได้คิด การตัดสินใจทางการเมืองอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ คือต้องให้พรรคขับเคลื่อนได้ก่อน ยืนยันไม่ได้มีปัญหาการทะเลาะกับนายเดชอิศม์