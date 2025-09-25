ณรงเดช ปชน. โพสต์ภาพหลังสภาล่ม ยันอยู่โหวต พ.ร.บ.อากาศสะอาด ตอนเย็นไปงานศพพ่อ

ณรงเดช ปชน.โพสต์ภาพหลังองค์ประชุมสภาฯ ล่ม บอกตอนเช้านั่งหัวโต๊ะประชุมกมธ. บ่ายโหวตพ.ร.บ.อากาศสะอาด-รับเรื่องชาวนาโดนโกงค่าข้าว ก่อนเย็นออกไปงานศพพ่อ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน จากกรณีที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ซึ่งมีนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) เป็นประธานกมธ.พิจารณาแล้วเสร็จ องค์ประชุมไม่ครบในการลงคะแนน ทำให้องค์ประชุมสภาล่มในทันที นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมขณะนั้น ต้องสั่งปิดประชุมในเวลา 16.00 น. ที่ผ่านมานั้น
นายณรงเดช อุฬารกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์รูปภาพผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า ช่วงเช้าทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ในวาระพิจารณาการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF young smart farmer. ช่วงบ่าย อยู่ร่วมลงคะแนน ร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด จนสภาล่ม และรับเรื่องร้องเรียนชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดนโกงค่าข้าว ก่อนออกไปงานศพพ่อในช่วงเย็น