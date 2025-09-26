อนุทิน ฟิตลงพื้นที่กลางดึก ติดตามซ่อมแซมพื้นถนนสามเสนทรุดตัว คาด 2 สัปดาห์คืนพื้นผิวจราจร

“อนุทิน” ฟิตลงพื้นที่กลางดึกติดตามความคืบหน้าการเร่งซ่อมแซมพื้นถนนสามเสนทรุดตัว รอบดึก เผย อยู่ระหว่างรอคอนกรีตเซตตัวอุดรอยรั่วป้องดันดินสไลด์ คาด 2 สัปดาห์ สามารถคืนพื้นผิวการจราจร พร้อมกำชับ ให้ระวังความเสี่ยงกับประชาชนและผู้สัญจรไปมา
เมื่อเวลา 23:20 น. วันที่ 25 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเร่งซ่อมแซมพื้นถนนสามเสนที่เกิดการทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมีพลตำรวจโทสยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ร่วมลงพื้นที่ด้วยเช่นกัน
จากนั้น นายอนุทิน ได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และรับรายงานจากตัวแทนบริษัทรับเหมาที่ดูแลพื้นที่จุดเกิดเหตุ โดยเปิดเผยว่า ทางผู้ก่อสร้างก็พยายามที่จะคืนพื้นที่พื้นผิวจราจรให้เร็วที่สุด วันนี้ตนทราบว่าสถานการณ์น่าจะอยู่คงที่แล้ว ก็ได้มีการเสริมคอนกรีตเททิ้งไปหลาย 100 คิว เพื่ออุดรอยรั่วต่างๆ ไม่ให้มีดินสไลด์เข้าไปในอุโมงค์หรือน้ำไหลเข้าไปในอุโมงค์อีก
ฉะนั้น ถ้าเราปิดรอยรั่วของอุโมงค์ได้แล้วอย่างน้อยก็เชื่อว่าตัวอุโมงค์ก็จะไม่ทรุดลงไปอีก เพราะหากทรุดลงไปก็จะมีผลกระทบอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย โดยคาดว่าคืนนี้หากลงคอนกรีตเซ็ตตัวเสร็จ และอุดรอยเลื่อนครบหมดแล้ว ก็จะเอาหินคลุกทรายมาถมในส่วนที่มันยุบลงไป เพื่อที่จะคืนพื้นผิวการจราจร ให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาได้ตามปกติได้ภายใน 2 สัปดาห์
ขณะที่การซ่อมแซมความเสียหายที่อยู่ข้างล่างก็จะมีวิธีการก่อสร้างของพวกเขา เหมือนที่พวกเขาสร้างได้มา เราก็วิ่งรถอยู่บนถนนได้โดยไม่มีปัญหาอะไร และมีเทคนิคหรือวิธีการของพวกพวกเขาอยู่แล้ว
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ส่วนความกังวลของตนเพียงอย่างเดียว คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยได้กำชับว่าส่วนไหนก็ตามที่มีความเสี่ยงแม้แต่น้อยนิดที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยในแถบนี้ ก็ขอให้อุดปัญหาทั้งหมดไม่ต้องคิดว่า หากจะเกิดแค่ 1% ก็ขอให้ทำให้เป็น 0% ตอนนั้นเลย เพราะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตของประชาชนผู้สัญจรไปมา
อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากๆ ในขณะที่เกิดเหตุไม่มีความสูญเสียทั้งบาดเจ็บ และเสียชีวิตแต่โชคอาจจะไม่ได้เข้าข้างเราตลอด ฉะนั้นต้องมีความตื่นตัว ตื่นพร้อมในเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้น เราก็ต้องคิดเพิ่มไปกว่าเดิมในการที่จะรักษาความปลอดภัยและทำให้เกิดความมั่นใจว่ามันจะไม่มีเหตุที่จะทำอันตรายให้เกิดกับพี่น้องประชาชนมากไปกว่านี้
ส่วนสถานีตำรวจสามเสนนั้น ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะส่วนที่ดินสไลด์ลงไปเป็นส่วนที่ไม่มีกำแพงกันดิน พร้อมขอบคุณนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ วิศวกร และอดีตอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ไปออกรายการ และไปอธิบายชัดเจนให้ทุกคนได้รู้ว่าส่วนที่อยู่นอกกำแพงกันดินอาจจะมีความอันตราย ฉะนั้นเราก็ต้องมาจัดการกับสถานการณ์ตรงนี้ ซึ่งความกว้างความยาว ประมาณ 30 × 30 และลึกประมาณ 20 เมตร หากจะดูปริมาตรดินที่จะถมใส่ลงไป เพื่อจะคืนพื้นที่และลาดยางบนพื้นผิวถนน อยู่ที่ประมาณคิวดินหรือคิวหินคลุกไม่น่าจะเกิน 15,000 คิว ไม่ใช่จำนวนที่มากมายอะไร เราก็ต้องเร่ง เพราะตอนนี้เราปิดการจราจรทั้งหมด ซึ่งผู้รับจ้างก็จะทำงานทั้งวันทั้งคืน เพื่อคืนพื้นผิวการจราจร ซึ่งจะซ่อมแซมความเสียหายข้างล่างต่อก็ว่ากันไป
ส่วนการคืนพื้นผิวการจราจรนั้น จากการสอบถามผู้จัดการโครงการ ทราบว่าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ตนเชื่อว่า เมื่อทำได้จริง และเกิดความคล่องตัวก็ไม่น่าจะเกินเวลาดังกล่าว
ส่วนความกังวลเรื่องของฝนฟ้าอากาศ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเหตุผลที่เราก็เทคอนกรีตเพื่อให้เซ็ตตัวให้แห้ง ซึ่งต่อให้ฝนตกก็ไม่มีอะไรจะสไลด์ลงไปแต่หากถมทรายเพียงอย่างเดียวก็อาจจะมีโอกาสเราก็พยายามที่จะไม่เพิ่มความเสี่ยง เป็นสิ่งที่ผู้รับจ้างได้ตัดสินใจ ตนในฐานะที่เป็นนายช่างมาก่อนก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลอธิบายได้