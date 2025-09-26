อนุทิน ลงพื้นที่ชายแดนสัปดาห์หน้า ไฟเขียวกองทัพใช้ดุลพินิจเต็มที่ หากสถานการณ์รุนแรง

“อนุทิน” เตรียมลงพื้นที่ชายแดนสัปดาห์หน้า พร้อมสั่งการฝ่ายปกครองดูแล ชาวบ้าน หวัง แบ่งเบาภาระทหาร ยัน พร้อมไฟเขียวกองทัพ หากสถานการณ์รุนแรง ลั่น “ใช้ดุลยพินิจทางการทหารเต็มที่ ไม่ต้องเหลียวหลัง พวกเราพร้อมสนับสนุน”
เมื่อเวลา 23.20 น. วันที่ 25 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งว่า ตรงนั้นเป็นเขตประกาศกฎอัยการศึกอยู่แล้ว เป็นการตัดสินใจและการรักษาอธิปไตย เป็นอำนาจโดยตรงของผู้ที่ประกาศกฎอัยการศึก คือ แม่ทัพภาคที่ 2 เราก็ต้องมั่นใจว่าท่านจะใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง และยึดมั่นบนหลักของการรักษาอธิปไตยของประเทศไทย
ส่วนหากจำเป็นต้องตอบโต้ จะให้เป็นอำนาจของกองทัพใช่หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า “แน่นอน ใช่ครับ” พร้อมกล่าวต่อว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ชายแดนอย่างเต็มที่ ซึ่งตนคาดว่าสัปดาห์หน้าพวกตนก็จะลงไปดูพื้นที่ และตนในฐานะที่เป็น มท.1 ก็จะประสานฝ่ายปกครองคอยรับภาระในเรื่องของพี่น้องประชาชนชาวบ้าน ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะโยนไปให้ทหารทั้งหมด ซึ่งทหารจะต้องใช้เวลาในการปกป้องรักษาอธิปไตยให้เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมที่มีการเคลื่อนย้ายกำลัง หรือยั่วยุต่างๆ เข้ามา ก็เพื่อให้ทหารได้มีเวลาจัดเตรียมกำลัง
นายอนุทิน ยืนยันว่า สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดมาโดยตลอด และเราพร้อมมากกว่า ตนก็เชื่อว่าทหารซึมซับเป็นอย่างดี “แม้หวังสงบจงเตรียมรบให้พร้อมกลับ” นี่คือเป็นสิ่งที่ตนมั่นใจว่าเกิดขึ้นบริเวณชายแดนของเรา
“ท่านใช้ดุลยพินิจของการทหารได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องเหลียวหลัง พวกเราพร้อมที่จะสนับสนุน ให้ไฟเขียวผ่านตลอด” นายอนุทิน กล่าว