สภาถกร่างแก้รธน.14-15 ต.ค. ภราดรเผย ภท.พร้อมรับทั้ง 3 ร่าง ชี้ รูปแบบ ส.ส.ร.ผสมผสานกันได้

ภราดร เผย สภาถกร่างแก้รธน. 14-15 ต.ค.นี้ ระบุ ‘ภูมิใจไทย’ พร้อมโหวตรับทั้ง 3 ร่าง ชี้ รูปแบบ ส.ส.ร. สามารถนำมาผสมกันได้ในชั้น กมธ. หวังมีสัญญาณดีจาก ส.ว.
เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการแก้รัฐธรรมนูญ ว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน มีการพูดคุยกันของวิป 3 ฝ่าย ซึ่งเห็นตรงกันแล้วว่า จะมีการนำร่างเข้าสู่พิจารณาของสภาในวันที่ 14-15 ตุลาคม โดยทั้ง 3 ร่าง พรรคภูมิใจไทยจะโหวตเห็นชอบทั้ง 3 ร่าง ส่วนท่าทีของ ส.ว. นั้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน ได้มีการพูดคุยในวิป 3 ฝ่าย ทางตัวแทน ส.ว.ระบุว่า จะไปหารือกับเพื่อน ส.ว.
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีสัญญาณที่ดีใช่หรือไม่ ที่ ส.ว.จะโหวตให้ นายภราดร กล่าวว่า หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยถึงรูปแบบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ขณะนี้ที่มา ส.ส.ร.มี 3 รูปแบบ เป็นแบบของพรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชน ซึ่งในกรณีที่ประชุมสภารับทั้ง 3 ร่าง ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถผสมกันทั้ง 3 ร่าง แล้วออกมาเป็นร่างของคณะกรรมาธิการได้ โดยจะต้องไปหารือกัน รวมถึงข้อกังวลเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.ร. ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และนำไปสู่การตีความของคนที่ไม่ประสงค์แก้รัฐธรรมนูญหรือไม่