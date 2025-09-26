การเมือง

นายกฯ ถือฤกษ์ดี นำรัฐมนตรี เข้าทำเนียบรัฐบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรให้ราบรื่น

นายกฯ ถือฤกษ์ดีนำรัฐมนตรีภูมิใจไทย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบฯ ขอพรให้ราบรื่น เตรียมอัญเชิญ “หลวงพ่อโสธร- พระพุทธชินราช – พระพุทธสิริไตรรัฐ” เข้าห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า

เมื่อเวลา 08.19 น. วันที่ 26 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล ด้วยรถยนต์โรลส์รอยซ์ ทะเบียน วอ 3333 กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นการเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าอย่างเป็นทางการวันแรก ทันทีที่มาถึงนายกฯ ได้ขึ้นไปยังห้องทำงาน และได้สักการะพระพุทธรูปที่อยู่ในห้อง

จากนั้น เวลา 08.41 น. นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ได้ลงจากตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี , นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , นางศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และพล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึงส.ส.พรรคภูมิใจไทย และคณะทำงาน ร่วมติดตามมาด้วย

โดยทันทีที่สักการะเสร็จสิ้น ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าขอพรอะไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ราบรื่น ก่อนเดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งผู้สื่อข่าวสอบถามอีกว่า จะนำเครื่องรางอะไรเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบว่า “อยู่ที่ใจ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพระพุทธรูป ที่นายกรัฐมนตรี เตรียมอัญเชิญมาไว้ที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า ประกอบด้วย หลวงพ่อพระพุทธโสธร พระพุทธชินราช พระพุทธสิริไตรรัฐ ซึ่งเป็นพระที่นายอนุทิน สร้างไว้ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยพระพุทธสิริไตรรัฐ จะนำมาตั้งไว้บนโต๊ะทำงานของนายกรัฐมนตรีด้วย

ทั้งนี้ วันนี้ตรงกับวันอธิบดี วันธงชัย ซึ่งถือเป็นวันฤกษ์ดีในการเริ่มต้นทำกิจการ หรือ ทำพิธีมงคล เหมาะสำหรับเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ หรือทำกิจกรรมที่ต้องการความสำเร็จสูงสุด อีกทั้งยังเหมาะสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง อำนาจ การปกครอง และการบริหาร ทั้งสองวันถือเป็นวันฤกษ์ดีที่ใช้ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ เพื่อเสริมดวงและโชคลาภ

ขณะเดียวกัน ต้องจับตาว่าจะมีการย้ายองค์นรสิงห์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตึกไทยคู่ฟ้ากลับมาหรือไม่ หลังจากที่นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี เคยย้ายไปบูชาที่ชั้น 3 ตึกแสงอาทิตย์ ทำเนียบรัฐบาลแทน

