มทภ.2 ย้ำจุดยืนไม่เล่นการเมือง เผยมี 3 งานรอรับ ที่ปรึกษา ผบ.ทบ.-สมช.-สถาบันปกเกล้าฯ

มทภ.2 ระบุ ยังไม่ได้พบ บิ๊กดุลย์ ย้ำจุดยืนไม่เล่นการเมือง เผยมี 3 เก้าอี้รอรับ ที่ปรึกษา ผบ.ทบ.-สมช.-สถาบันปกเกล้าฯ
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 26 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมพิธีสดุดีทหารกล้า ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ตนยังไม่ได้พบ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร 26 จปร.37 ซึ่งทางรมช.กลาโหม ยังไม่ได้ชวน ให้มาเป็นที่ปรึกษาแต่อย่างใด แต่ถ้าหากเชิญมาตนก็ขอปฏิเสธเพราะจะไม่ยุ่งทางการเมืองแน่นอน แต่ความเป็นเพื่อนก็ยังมีการพูดคุยกันตามปกติ ซึ่ง หลังเกษียณแล้ว ก็ยังคง ช่วยงานกองทัพตามที่กองทัพเห็นสมควรว่าตนสามารถช่วยเหลืองานด้านใดได้
โดยทางผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ท่านก็จะให้มานั่งเป็นที่ปรึกษา และท่านเลขาสถาบันพระปกเกล้าได้เชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษา และผู้อำนวยการหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้าฯ และที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
“มีพรรคการเมืองมาทาบทามอยู่หลายพรรค แต่ผมก็ขอยืนยันคำเดิมว่า ไม่ขอยุ่งเกี่ยวทางการเมือง”พล.ท.บุญสิน กล่าว