กกต.จัดโรดโชว์ ไม่ซื้อสิทธิ-ขายเสียง เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 ศรีสะเกษ หวังคนออกมาใช้สิทธิอย่างสุจริต

กกต.จัดโรดโชว์ ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง เลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 ศรีสะเกษ “สันทัด” หวังคนออกมาใช้สิทธิด้วยความสุจริต พร้อมลดบัตรเสีย
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่สนามกีฬาวงกลม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมโรดโชว์ “ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 5
กิจกรรมโรดโชว์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง สส. แทนตำแหน่งที่ว่าง และเชิญชวนให้ประชาชน อำเภอขุนหาญและภูสิงห์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 28 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
โดยกิจกรรมดังกล่าว มีพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนประชาชนออกไปแสดงพลังและใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายใต้เจตนารมณ์ “ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง การเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง” เพื่อร่วมกันรณรงค์ขับเคลื่อนประชาธิปไตย
นายสันทัด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเปิดกิจกรรมโรดโชว์ ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง การเลือกตั้ง สส. แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 5 ศรีสะเกษ ขอชื่นชมการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงลดจำนวนบัตรเสีย และสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งถือเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง ในพื้นที่อำเภอขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์ ซึ่งครั้งนี้ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต
“จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิของตน ด้วยความ สุจริต รอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบ้านเมือง”นายสันทัด กล่าว
นายสันทัด กล่าวว่า นอกจากนี้ขอให้ทุกท่านเตรียมเอกสาร ที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้ง ได้แก่ บัตร ประจำตัวประชาชน หรือบัตร หลักฐานราชการที่มีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน เช่น บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หรือหลักฐานดิจิทัลที่หน่วยงานรัฐจัดทำตามที่กฎหมายกำหนด
“ขอให้กิจกรรมโรดโชว์คร้ังนี้ เป็นพลังร่วมของชาวจังหวัด ศรีสะเกษ ในการแสดงเจตจำนงที่จะให้การเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความ สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้สโลแกนไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง”นายสันทัด กล่าว