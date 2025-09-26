พ่อตือก็มา!! อุ้มพระส่ง รมต.ลูกแบด เข้าทำเนียบ เจ้าตัวโชว์พระสมเด็จธงชัย
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 26 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล หลังจากที่ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเสร็จสิ้น สื่อมวลชนสอบถามว่าพกเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเข้าทำเนียบฯวันแรกหรือไม่ ทำให้นายภราดร หยิบพระที่ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อออกมา และเปิดเผยว่า เป็นพระของสมเด็จธงชัย ที่นายอนุทิน มอบให้เมื่อวันคล้ายวันเกิดของตนเอง ก่อนจะเก็บพระเข้ากระเป๋าเสื้อ และยิ้ม
จากนั้นเวลา 09.18 น. นายสมศักดิ์ และนางรวีวรรณ ปริศนานันทกุล บิดาและมารดา ของนายภราดรได้เดินทางมาที่ตึกบัญชาการ 1 โดยอุ้มพระพุทธสิริไตรรัฐ ปางประทานพรมาด้วย โดยนายสมศักดิ์ ระบุว่า เป็นพระที่นายอนุทิน มอบให้นายภราดร ในช่วงดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะนำมาไว้ที่ห้องทำงานบนตึกบัญชาการ