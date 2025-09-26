คนละครึ่ง 2568 เฟสแรกแจก 33 ล้านสิทธิ เช็กเลยใครเข้าเงื่อนไข ‘เอกนิติ’ แย้มเตรียมจัด 2 เฟส

คนละครึ่ง 2568 เฟสแรกแจก 33 ล้านสิทธิ เช็กเลยใครเข้าเงื่อนไข ‘เอกนิติ’ แย้มรบ.อนุทินเตรียมจัด 2 เฟส
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังการแถลงนโยบายสัปดาห์หน้า ว่า จะมีการพิจารณาเรื่องงบประมาณปี 2568 ว่าจะต้องดำเนินการอะไร
เมื่อถามว่า ส่วนใหญ่จะนำมาใช้ในโครงการคนละครึ่งหรือไม่ นายเอกนิติระบุว่า ไม่ ซึ่งขณะนี้สำนักงบประมาณกำลังดูอยู่
ส่วนจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่นั้น รมว.คลังระบุว่า จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม. สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนต.ค.นี้ ขณะนี้กำลังเตรียมการอยู่
เมื่อถามว่า โครงการคนละครึ่งของรัฐบาลอนุทิน จะมี 2 เฟสใช่หรือไม่ รมว.คลังระบุว่า “คิดว่า กำลังดูอยู่”
ขณะที่ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงรายละเอียดผู้ได้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 1 ว่า มีประมาณ 33 ล้านสิทธิ แบ่งเป็น
- กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13 ล้านสิทธิ
- ประชาชนทั่วไปอีก 20 ล้านสิทธิ
นอกจากนี้ มีเงื่อนไขว่าหากเป็นประชาชนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ในอดีตก็ต้องไปยืนยันตัวตน และไปลงทะเบียนใหม่
เมื่อถามว่า รมว.คลังระบุว่าโครงการคนละครึ่งจะมี 2 เฟส นายสิริพงศ์ระบุว่า “มีแน่นอนครับ ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ให้ดูเรื่องคนละครึ่ง เฟส 2 อยู่ ซึ่งจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตาม ให้จบเฟส 1 ก่อน ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเดือน ธ.ค.หรือ ม.ค.“ นายสิริพงศ์กล่าว