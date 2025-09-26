ธรรมนัส ถือฤกษ์ดีตามนายกฯ เข้าทำเนียบ พร้อมสางปัญหาวงการกีฬา ลั่นฟันตัวขวางให้ขาด

“ธรรมนัส” ถือฤกษ์ดีตามนายกฯ 09.29 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบ สวดบทเปิด 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน บอกดีใจ ได้คัมแบ๊ก พร้อมเดินหน้าสางปัญหาวงการกีฬา ลั่น ฟันตัวขวางให้ขาด
เมื่อเวลา 09.29 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวธนพร ศรีวิราช ภริยา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าทำเนียบรัฐบาล โดยสวมชุดสูทสีเขียวเข้ม ซึ่งเป็นสีประจำกระทรวงเกษตรฯ และพรรคกล้าธรรม เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเริ่มจุดธูป 16 ดอก และหันหน้าไปยังตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งด้านบนมีศาลท้าวมหาพรหมอยู่ด้านบน และสวดบทสวด 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ซึ่งเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาล ก่อนที่จะสักการะศาลพระภูมิ-เจ้าที่ และศาลตา-ศาลยาย
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวภายหลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล โดยใช้เวลาสวดนานหลายนาที ว่า เป็นความลับส่วนตัว บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เป็นประเพณีปฏิบัติของคนที่จะมาทำงานยังทำเนียบรัฐบาล ก็ควรจะคารวะ
เมื่อถามว่า รู้สึกอย่างไรที่ได้กลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอีกครั้ง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ก็มีความตั้งใจที่จะมาทำงาน และสานต่อในสิ่งที่ตนได้ทำมาโดยตลอด ในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2562 จนมาถึงปัจจุบันก็ดีใจที่ได้กลับมา
เมื่อถามว่า การได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นด้วย ร้อยเอกธรรมนัส ระบุว่า ก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบที่เราต้องทำให้ดี เพื่อแก้ปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นงานสำคัญในเรื่องปัญหาต่างๆ ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เมื่อถามถึงปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าส.ว.ก็จับจ้องเรื่องนี้อยู่ ร้อยเอกธรรมนัสระบุว่า เราเหลือเวลาประมาณ 70 วัน วันนี้ช่วงบ่ายตนก็จะไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนกีฬาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกสมาคมต่างมีปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดสรร ซึ่งไม่มีความชัดเจนในการใช้งบประมาณของเงินกองทุนกีฬาไปใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์กับวงการกีฬา ซึ่งตนก็มีมาตรการเด็ดขาดอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าจะเข้าไปสะสางปัญหาเรื่องนี้เพราะมีตัวที่ขวางอยู่ใช่หรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่า “ตัวขวาง ผมชอบอยู่แล้ว จะฟันให้ขาด ไม่ต้องห่วง” ซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลตนจึงตามนายกรัฐมนตรี เข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาล และเมื่อวานนี้เรื่องของกีฬานายกรัฐมนตรีได้สั่งการชัดเจนว่าต้องทำให้เด็ดขาด อะไรที่สะสมมานานก็ต้องทำให้สะอาด ทำบ้านเราให้สะอาดก่อนที่การกีฬาโลกที่เขาจะมาลงทัณฑ์เราเช่นเดียวกับสมาคมเปตอง ซึ่งก็ต้องแก้ปัญหาต่อไป