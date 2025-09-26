การเมือง

ธรรมนัส ถือฤกษ์ดีตามนายกฯ เข้าทำเนียบ พร้อมสางปัญหาวงการกีฬา ลั่นฟันตัวขวางให้ขาด

“ธรรมนัส​”​ ถือฤกษ์​ดีตามนายกฯ​ 09.29 น.​ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ประจำทำเนียบ​ สวดบทเปิด​ 16 ชั้นฟ้า​ 15 ชั้นดิน บอกดีใจ​ ได้คัมแบ๊ก พร้อมเดินหน้าสางปัญหา​วงการกีฬา​ ลั่น ​ฟันตัวขวางให้ขาด​

เมื่อเวลา 09.29 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวธนพร​ ศรีวิราช​ ภริยา​ นายอรรถกร​ ศิริลัทธยากร​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ​เข้าทำเนียบรัฐบาล ​โดยสวมชุดสูทสีเขียวเข้ม​ ซึ่งเป็นสีประจำกระทรวงเกษตรฯ และพรรคกล้าธรรม​ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเริ่มจุดธูป​ 16 ดอก​ และหันหน้าไปยังตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งด้านบนมีศาลท้าวมหาพรหมอยู่ด้านบน​ และสวดบทสวด 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน​ ซึ่งเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาล​ ก่อนที่จะสักการะ​ศาลพระภูมิ​-เจ้าที่​ และศาลตา-ศาลยาย

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวภายหลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล โดยใช้เวลาสวดนานหลายนาที ว่า เป็นความลับส่วนตัว บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เป็นประเพณีปฏิบัติของคนที่จะมาทำงานยังทำเนียบรัฐบาล ก็ควรจะคารวะ

เมื่อถามว่า รู้สึกอย่างไรที่ได้กลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอีกครั้ง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ก็มีความตั้งใจที่จะมาทำงาน และสานต่อในสิ่งที่ตนได้ทำมาโดยตลอด ในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2562 จนมาถึงปัจจุบันก็ดีใจที่ได้กลับมา

เมื่อถามว่า การได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นด้วย ร้อยเอกธรรมนัส ระบุว่า ก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบที่เราต้องทำให้ดี เพื่อแก้ปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นงานสำคัญในเรื่องปัญหาต่างๆ ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อถามถึงปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าส.ว.ก็จับจ้องเรื่องนี้อยู่ ร้อยเอกธรรมนัสระบุว่า เราเหลือเวลาประมาณ 70 วัน วันนี้ช่วงบ่ายตนก็จะไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนกีฬาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกสมาคมต่างมีปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดสรร ซึ่งไม่มีความชัดเจนในการใช้งบประมาณของเงินกองทุนกีฬาไปใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์กับวงการกีฬา ซึ่งตนก็มีมาตรการเด็ดขาดอยู่แล้ว

เมื่อถามว่าจะเข้าไปสะสางปัญหาเรื่องนี้เพราะมีตัวที่ขวางอยู่ใช่หรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่า “ตัวขวาง ผมชอบอยู่แล้ว จะฟันให้ขาด ไม่ต้องห่วง” ซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลตนจึงตามนายกรัฐมนตรี เข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาล และเมื่อวานนี้เรื่องของกีฬานายกรัฐมนตรีได้สั่งการชัดเจนว่าต้องทำให้เด็ดขาด อะไรที่สะสมมานานก็ต้องทำให้สะอาด ทำบ้านเราให้สะอาดก่อนที่การกีฬาโลกที่เขาจะมาลงทัณฑ์เราเช่นเดียวกับสมาคมเปตอง ซึ่งก็ต้องแก้ปัญหาต่อไป