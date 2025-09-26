วันนอร์ ขอตัว ‘ผู้กองแคท อาทิติยา’ จากอธิบดีปกครอง ช่วยราชการรัฐสภา เป็นกรณีพิเศษ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีหนังสือด่วนที่สุดจาก รัฐสภา เลขที่ 0001.02/4792 ลงวันที่ วันที่ 25 กันยายน ถึงอธิบดีกรมการปกครอง เรื่อง ขอยืมตัวข้าราชการช่วยราชการ ลงนามโดน นายธงชาติ รัตนวิชา เลขานุการประธานรัฐสภา
โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่5 กรกฎาคม2566 นั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ขอยืมตัว ร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนงานของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย อีกหน้าที่หนึ่ง
โดยไม่ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
อย่างไรก็ตาม เพจ “CSI LA” ตั้งข้อสังเกตุ ในการเติบโตทางราชการของ ผู้กองแคท โดยระบุว่า จาก “ผู้กองแคท” ตำรวจสายโซเชียล → โฆษกประชาสัมพันธ์ → วันนี้ขึ้นแท่น ปลัดอำเภอ เต็มตัว
คำสั่งกรมการปกครอง เลขที่ 2078/2568 มีผลวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ระบุชัดว่า ข้าราชการ 1 รายถูกย้ายเข้าสังกัดกรมการปกครองอย่างเป็นทางการ หลังจบหลักสูตรปลัดอำเภอเส้นทางสายราชการที่รวดเร็วแบบติดเทอร์โบ
