ไอซ์ แฉ สปส.ใช้งบ IT เกือบ 1,000 ล้าน ส่อไม่โปร่งใส – 20 ปีไม่เคยเปิดเผยรายงานประชุม

ไอซ์ รักชนก แฉ สปส.ใช้เงินกองทุนไม่โปร่งใส เกือบพันล้าน จี้”ประกันสังคม”เปิดเผยรายงานการประชุมทั้งหมด ขู่เอาผิด ม.157 หากไม่คืบ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่รัฐสภา น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน และโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณด้าน IT ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ที่ส่อมีการใช้เงินกองทุนประกันสังคมไม่โปร่งใส มูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการระบบพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ จำนวน 548 ล้านบาท
สำหรับพัฒนาระบบให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งสมุดพกผู้ประกันตนที่ใช้เป็นข้อมูลในการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ระบบบันทึกข้อมูลการรักษา และระบบ Open API ซึ่งเป็นระบบให้คนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลการรักษา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ สปส.ยังไม่ยอมเปิดใช้งาน โดยอ้างว่าติดเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งเป็นข้ออ้างที่ไม่เป็นความจริง และกรณีระบบดับเพลิง Water Mist จำนวน 79 ล้านบาท ซึ่งสปส.อ้างว่าระบบเดิมที่ใช้มา 10 ปีเก่าแล้ว จึงต้องเปลี่ยนใหม่ ทั้งที่ระบบดังกล่าวมีอายุการใช้งานได้ถึง 20-30 ปี อีกทั้งอ้างว่าบริษัทคู่ค้าไม่ขายสารเคมี NOVEC 1230 แล้ว
น.ส.รักชนก กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบของฝ่ายผู้ประกันตน พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีขายอยู่ในท้องตลาด เปรียบเทียบเหมือนแอร์รถยนต์ไม่เย็นเพราะน้ำยาแอร์หมด ควรจะเปลี่ยนน้ำยาหรือหายี่ห้อใหม่มาทดแทน แต่ สปส.เลือกที่จะซื้อรถใหม่ทั้งคัน นอกจากนี้ ยังพบว่า ระบบ IPS ระบบป้องกันความปลอดภัยของ Data Center ของสำนักงานฯ กว่า 200 ล้านบาท มีการอ้างว่าโปรแกรมเดิมหมดอายุ End of Life แล้ว ทั้งที่มีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าและถูกกว่า แต่ สปส.กลับไม่เลือกใช้
ที่สำคัญ คือ ประธานคณะทำงานที่กำหนดเรื่องนี้เป็น “อดีตพนักงานขายของบริษัท” ที่เคยเป็นคู่ค้ากับสำนักงานฯมาก่อน ยิ่งทำให้สังคมตั้งคำถามถึงความโปร่งใสอย่างชัดเจน
น.ส.รักชนก กล่าวด้วยว่า สปส. ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตลอด 20 ปี โดยไม่เคยเปิดเผยรายงานการประชุมหรือมติที่ประชุมใดๆ ให้ผู้ประกันตนหรือสาธารณะได้รับทราบ จึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ดังนั้นตนจึงขอเรียกร้องให้ สปส.เปิดเผยรายงานการประชุมทั้งหมดที่เคยประชุมต่อสาธารณะ หากไม่มีความคืบหน้าจะดำเนินการตามมาตรา 157 กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ขอให้ยับยั้งโครงการที่ใช้งบประมาณอย่างไร้เหตุผลในด้าน IT ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อความโปร่งใสในการทำงานของประกันสังคมด้วย