กรวีร์ รับตั้งใจไม่แสดงตน อยากให้เห็น พท.หาเสียงฉ่ำแต่มาน้อย จนสภาล่ม ลั่นทำไมต้องแบกให้

กรวีร์ รับ เมื่อวานอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่แสดงตน เพราะอยากเห็นใครอยู่-ไม่อยู่ เหน็บ ‘เพื่อไทย’ หาเสียงฉ่ำ แต่มาสภาน้อย แถมเงียบกริบ พ้อ ทำไมต้องแบกกม.ให้ พท.
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์กรณีสภาล่มเมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ว่า จากการติดตามจะเห็นว่ามีหลายพรรคที่หายไปจริงๆ และตนก็ทักท้วงตั้งแต่ช่วงที่ประธานที่ประชุมสั่งเบรกให้ทานข้าว เพราะเป็นการลงมติวาระ 2 และลงมติติดๆ กันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและต่อเนื่องมา ตนเป็นคนลุกขึ้นพูดว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้สำคัญกับพรรคบางพรรคก็อยากให้ไปตามเพื่อนสมาชิกมาลงมติกัน ต้องยอมรับว่าขณะนั้นตอนที่ตนพูด สมาชิกอยู่กันน้อยจริงๆ ประมาณ 20-30 คน หายไปเยอะ พอตนพูดเสร็จตนก็กลับมาตอนบ่ายเพื่อนสมาชิกก็ยังไม่เยอะอีก ลงมติก็มี 248-250 เสียง เลยเกิดสภาล่ม
“ตนอยู่แต่ไม่ได้แสดงตนลงมติในมาตราสุดท้าย เลยทำให้สภาล่ม ข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ ถามว่าทำไม เพราะตั้งใจครับ เนื่องจากอยากที่จะเห็นจริงๆ ว่าใครที่อยู่และไม่อยู่บ้าง ในขณะที่เวลาไปหาเสียงแคมเปญอากาศสะอาด หาเสียงกันฉ่ำ แต่พอถึงเวลามาทำกฎหมายในสภาทำไมมากันน้อยจัง ทำไมเงียบกริบหมด ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้” นายกรวีร์กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า เนื่องจากเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย อาจจะต้องเป็นบทเรียนให้รัฐบาลต้องเตรียมรับมือกับการที่ฝ่ายค้านจะไม่เป็นองค์ประชุมทำให้สภาล่มเรื่อยๆ หรือไม่ นายกรวีร์กล่าวว่า ถ้ากฎหมายฉบับนั้นเสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอโดยรัฐบาล หรือเสนอโดยพรรคใดพรรคหนึ่งมันก็พอฟังได้ที่จะไม่มาเป็นองค์ประชุม ดูองค์ประชุมของรัฐบาลว่าเป็นอย่างไร แต่กฎหมายฉบับนี้มันไม่ใช่ กฎหมายฉบับนี้เสนอโดย ครม.ชุดที่แล้วและพรรคที่เป็นแกนนำตัวตั้งตัวตีจริงๆ คือ พรรคเพื่อไทย (พท.) แต่ทำไม 140 คนของพรรค พท.บางมาตรามีเพียง 20-30 คนเอง
เมื่อถามย้ำว่า แต่รัฐบาลต้องพยายามคุมเสียงของตัวเองให้ได้ใช่หรือไม่ นายกรวีร์กล่าวว่า ในส่วนของพรรค ภท.ยืนยันว่าพร้อมอยู่แล้ว จากการที่ตนไปดูรายการลงมติจาก 70 คน ลงมติกันประมาณ 50 กว่าคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับ 50-60 มาตลอด พึ่งจะมีเมื่อวันที่ 25 ก.ย. ซึ่งตนก็ต้องยอมรับว่าตนเองนี่แหละ เพราะคิดว่าเขาจะทำแบบนี้หรือ ทำไมเราจะต้องมาเป็นคนแบกในกฎหมาย คนที่ผลักดันจริงๆ คือ พรรค พท.เลยเกิดเหตุดังกล่าว