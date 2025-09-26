มาครบ!! บิ๊กมท. หอบดอกไม้แสดงความยินดีนายกฯหนู เข้าทำงานทำเนียบ
เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 26 กันยายน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยฝ่ายข้าราชการประจำ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าปฏิบัติหน้าที่และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
ผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมคณะปลัดกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ ได้แก่ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี อธิบดีกรมที่ดิน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และ ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น