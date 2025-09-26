โสภณ​ โอด ถูกมองเป็นนอมินี​ ‘เนวิน’​ ปัด​ รบ.เป่าคดีเขากระโดง​-​ฮั้วสว.​ ลั่น​ ไม่มีใครอยู่เหนือ กม.

โสภณ บอก เป็นสิทธิฝ่ายค้าน อภิปรายคุณสมบัติ ชี้ รมต.บุรีรัมย์ ไม่ใช่ปัญหา โอด ถูกมองเป็นนอมินี “เนวิน” ปัด รบ.เป่าคดีเขากระโดง-ฮั้ว สว. ลั่น ไม่มีใครอยู่เหนือ กม.
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรีโดยเฉพาะที่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ว่า เป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่จะพูด
อย่างไรก็ตาม เรื่องคุณสมบัติมี 2 อย่างคือ กฎหมายและสังคมจะรับได้หรือไม่ เพราะความดีของคนวัดได้ 2 อย่างคือ ทางโลกและทางธรรม ถึงจะรู้ว่าใครเหมาะ แต่ในฐานะคนบุรีรัมย์ต้องชี้แจง แต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหา รัฐมนตรีจะมาจากบุรีรัมย์มากหรือน้อยก็ไม่ใช่ปัญหา แต่มาแล้วทำให้ประเทศชาติเสียหายหรือไม่ หรือทำอะไรให้สังคมได้หรือไม่ เพราะด้วยระยะเวลาอันสั้นสังคมคาดหวังสูง ก็ยิ่งต้องทุ่มทุกสรรพกำลังที่ต้องทำ ทั้งการบ้านและการเมือง แสวงหาความเข้าใจกับประชาชนเพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้า ส่วนการเมืองก็ต้องพัฒนาประเทศ
เมื่อถามถึงกรณีที่หลายคนมองว่านายโสภณมาเป็นตัวแทนของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด นายโสภณกล่าวว่า เรื่องนอมินีตนโดนมานานแล้ว ทุกคนมีนอมินีหมด อย่างน้อยก็นอมินีเมียตัวเอง และตนก็เป็นนอมินีที่พรรคภูมิใจไทยส่งมา เพราะฉะนั้นเป็นตัวแทนใครก็ไม่สำคัญ อยู่ที่การใช้อำนาจ
เมื่อถามว่า สังคมจับตาว่ารัฐบาลชุดนี้จะจัดการเรื่องคดีเขากระโดงอย่างไร นายโสภณระบุว่า ทุกฝ่ายก็พูดไปแล้วว่าทำตามกฎหมาย ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ส่วนคนจะชอบหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่อง มีถูกใจหรือถูกต้อง เพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ ตนถือหลักพระพุทธองค์ เรื่องอดีตยากที่จะแก้ไข อนาคตยังมาไม่ถึง ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่า สังคมยังจับตาว่าอดีตฮั้ว ส.ว.จะหายไปหากรัฐบาลภูมิใจไทยเข้ามา นายโสภณกล่าวว่า เจ้าหน้าที่เขารับผิดชอบแล้วจะหายได้อย่างไร เขาก็ทำตามหน้าที่ ไม่มีใครไปสั่งใครได้