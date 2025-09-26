โสภณ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบ มุ่งแก้วิกฤต 4 เดือน ขออนุทินแก้ยาเสพติด ปัดผู้การแต้มเป็นมือขวา

‘โสภณ’ สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ทำเนียบ เผยมุ่งทำงานแก้วิกฤตใน 4 เดือนให้ดีที่สุด วางหลักประชาธิปไตยที่ควรจะเป็น พร้อมขอนายกฯลุยแก้ยาเสพติด
เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล จากนั้นให้สัมภาษณ์ว่า การได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณกับตนและวงศ์ตระกูล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รวมถึงความรู้สึกที่พรรคได้มอบหมายให้ตนปฏิบัติงานในช่วงวิกฤตทางการเมือง
นายโสภณกล่าวว่า เราเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เป็นรัฐบาลเฉพาะกาล เรามีเวลาจำกัด ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายจะต้องทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางวิกฤต ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง ปัญหาชายแดน คุณภาพชีวิตประชาชน และเรื่องยาเสพติด ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมาถึงวันนี้ได้ถ้าเราตั้งหลักไม่ดี ไม่มีสติพอ จะทำให้ประเทศทรุดหนักลงกว่านี้ พวกเราในฐานะมาเป็นรัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่นจะแก้วิกฤตในระยะสั้นๆ ให้ได้ดีที่สุดทุกเรื่อง เพราะประชาชนรอไม่ได้
นายโสภณกล่าวอีกว่า การที่รัฐบาลมีเวลาทำงาน 4 เดือนอย่างน้อยได้มีการวางหลักประชาธิปไตยที่ควรจะเป็น และวางแนวทางที่สังคม ประชาชนยอมรับได้ โดยใน 4 เดือนเราจะมีไทม์ไลน์วางว่าเดือนที่ 1-4 เราทำอะไร ไม่ใช่เป็นการประชุม ไม่ใช่เป็นการมอบนโยบาย แต่ให้ไปปฏิบัติเลย ตนจะทำให้บ้านเมืองและประเทศไทยน่าอยู่
เมื่อถามว่า โจทย์ใหญ่ที่ได้รับเมื่อเข้ามาแก้ปัญหามีเรื่องอะไรบ้าง นายโสภณกล่าวว่า เรื่องของสังคม ทั้งปัญหายาเสพติด สาธารณสุข และเรื่องต่างๆ ส่วนเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกลุ่มจังหวัดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะเรื่องการกระจายอำนาจก็สำคัญ ทั้งนี้ จะขอนายกรัฐมนตรีทำเรื่องยาเสพติด เพราะสู้เรื่องนี้มา 2 ปีแล้ว เหมือนปิดทองหลังพระ เรื่องดีๆ ที่คนบุรีรัมย์ทำบางทีคนมองไม่เห็น บุรีรัมย์ถือเป็นตัวอย่างที่อยากท้าให้สื่อไปดูว่าเราจัดการเรื่องยาเสพติดได้จริง 2 ปีที่ร่วมงานกับทุกภาคส่วนสามารถทำศูนย์ฟื้นฟูบำบัดผู้ติดยาเสพติดได้ และมีผู้เลิกยาเสพติดได้กว่า 1,600 คน โดยไม่มีการใช้งบจากส่วนกลาง ตรงนี้เป็นอุดมการณ์ที่ตนระดมทุนกับประชาชน และมอบเงินให้แต่ละอำเภอไปดำเนินการ ทั้งนี้ ถ้าทุกคนสามัคคีกันทำงานก็จะสำเร็จไม่ว่าระดับประเทศหรือชุมชน
เมื่อถามว่า พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ จะมาช่วยเรื่องยาเสพติดใช่หรือไม่ นายโสภณกล่าวว่า ไม่ใช่ เขาเป็นเพื่อน เมื่อถามย้ำว่า จะมาเป็นมือขวาใช่หรือไม่ นายโสภณกล่าวย้ำว่า เพื่อน