การเมือง

อนุทิน อุ้ม ‘องค์นรสิงห์’ กลับตึกไทยคู่ฟ้า จุดเดียว ‘บิ๊กตู่’ หลังเศรษฐาย้ายไปตึกแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 12.09 น. เจ้าหน้าที่ได้ใช้รถตู้เบนซ์ สีดำ ทะเบียน 1นช 4268 กรุงเทพมหานคร เคลื่อนย้ายองค์นรสิงห์จำลอง ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งในอดีตเป็นบ้านนรสิงห์ จากตึกแสงอาทิตย์ที่ติดกับตึกนารีสโมสรเพื่อกลับมาประดิษฐานยังระเบียงชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งเป็นจุดเดิมตั้งแต่ปี 2564 ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ตึกแสงอาทิตย์ในช่วงรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.66 และไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายกลับมานับตั้งแต่นั้น

ทั้งนี้ ภายหลังเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายเสร็จ ต่อมาในเวลา 12.47 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้อุ้มองค์นรสิงห์จำลองออกมาประดิษฐานยังระเบียงตึกไทยคู่ฟ้าด้วยตัวเอง โดยได้ตั้งชิดกับกำแพง และหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของบ้านพิษณุโลก พร้อมกับคล้องพวงมาลัย

ทั้งนี้ สำหรับประวัติ บ้านนรสิงห์ หรือทำเนียบรัฐบาลในปัจจุบัน เดิมเป็นสมบัติของต้นตระกูลพึ่งบุญ ณ อยุธยา โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างบ้านพระราชทานแก่พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อง พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สูงสุดเป็นเจ้าพระยารามราฆพ ซึ่งมีหน้าที่บัญชาการกรมมหรสพหน่วยงานซึ่งมี “นรสิงห์” เป็นตราประจำกรม

