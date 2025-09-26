อนุทิน อุ้ม ‘องค์นรสิงห์’ กลับตึกไทยคู่ฟ้า จุดเดียว ‘บิ๊กตู่’ หลังเศรษฐาย้ายไปตึกแสงอาทิตย์

อนุทิน ย้าย ‘องค์นรสิงห์’ สัญลักษณ์ทำเนียบฯ กลับตึกไทยคู่ฟ้า ตามรอย ‘บิ๊กตู่’ หลัง ‘เศรษฐา’ ย้ายไปไว้ตึกแสงอาทิตย์
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 12.09 น. เจ้าหน้าที่ได้ใช้รถตู้เบนซ์ สีดำ ทะเบียน 1นช 4268 กรุงเทพมหานคร เคลื่อนย้ายองค์นรสิงห์จำลอง ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งในอดีตเป็นบ้านนรสิงห์ จากตึกแสงอาทิตย์ที่ติดกับตึกนารีสโมสรเพื่อกลับมาประดิษฐานยังระเบียงชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งเป็นจุดเดิมตั้งแต่ปี 2564 ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ตึกแสงอาทิตย์ในช่วงรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.66 และไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายกลับมานับตั้งแต่นั้น
ทั้งนี้ ภายหลังเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายเสร็จ ต่อมาในเวลา 12.47 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้อุ้มองค์นรสิงห์จำลองออกมาประดิษฐานยังระเบียงตึกไทยคู่ฟ้าด้วยตัวเอง โดยได้ตั้งชิดกับกำแพง และหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของบ้านพิษณุโลก พร้อมกับคล้องพวงมาลัย
ทั้งนี้ สำหรับประวัติ บ้านนรสิงห์ หรือทำเนียบรัฐบาลในปัจจุบัน เดิมเป็นสมบัติของต้นตระกูลพึ่งบุญ ณ อยุธยา โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างบ้านพระราชทานแก่พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อง พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สูงสุดเป็นเจ้าพระยารามราฆพ ซึ่งมีหน้าที่บัญชาการกรมมหรสพหน่วยงานซึ่งมี “นรสิงห์” เป็นตราประจำกรม