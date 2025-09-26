วันนอร์ ชี้ สภาล่ม เป็นสถานการณ์เฉพาะ เชื่อสมาชิกอยู่ระหว่างปรับตัว มั่นใจแถลงนโยบายรบ.ฉลุย

วันนอร์ ชี้ สภาล่ม เป็นสถานการณ์เฉพาะเชื่อสมาชิกอยู่ระหว่างปรับตัว ต้องใช้เวลา มั่นใจแถลงนโยบายรบ.ฉลุย
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 26 กันยายน ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กรณีปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ จนสภาล่มเมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด หรือกฎหมายอากาศสะอาด ว่า เป็นความรับผิดชอบของส.ส. ที่จะต้องมาประชุมให้ครบองค์ประชุม หากไม่ครบสภาฯต้องปิดประชุม ส่วนตัวยังเชื่อว่าต่อไปไม่น่าจะมีปัญหา ต้องใช้เวลาสักพัก ทุกอย่างก็มักเป็นเช่นนี้
“เรื่องนี้ถือเป็นสถานการณ์เฉพาะ ฝ่ายหนึ่งอยากเสนอญัตติที่เกี่ยวกับปัญหาถนนทรุดที่หน้าโรงพยาบาลวชิระขึ้นมาอภิปรายก่อน แต่อีกฝ่ายไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดก็สำคัญ ดังนั้นเมื่อมีการพูดคุยแล้วก็มีการแสดงความเห็นไม่พอใจออกมา แต่ผลเสียคือสภาฯต้องปิดก่อน ก็มองเห็นว่า ภาพของสภาฯเสีย แต่ถือว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะ คงไม่เกิดขึ้นทุกวัน”นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว
ประธานสภาฯ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาทุกสมัยประชุม ก็อาจมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมบ้าง แต่เชื่อว่าน่าจะปรับได้ ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านแตกออกเป็น 2 ฝั่ง จะทำให้งานสภาฯเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่นั้น ก็อยู่ระหว่างการปรับตัว เชื่อว่าคงปรับตัวได้ เพราะเคยทำงานร่วมกัน
เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทย ประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระ จะส่งผลต่อการทำงานหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า เรื่องความเห็นต่างจะพูดอะไรก็พูดได้ แต่ในที่สุดสภาฯเป็นของสมาชิกทุกคน ไม่น่าจะต้องมีปัญหา สักพักคงปรับตัวกันได้
เมื่อถามย้ำว่าจาการประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.ย.ต่างฝ่ายต่างโทษกันเอง ใครต้องรับผิดชอบ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า หากดำเนินการประชุมไม่ได้ ก็เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบ
ต่อข้อถามว่าในวันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา 29-30 ก.ย.นี้ หากองค์ประชุมไม่ครบจะทำอย่างไร นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า แล้วแต่ที่ประชุม และขึ้นอยู่กับกติกา แต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาในวันดังกล่าว เพราะประชาชนติดตามฟังกันอยู่ทั่วประเทศ คงไม่น่ามีปัญหาในเรื่ององค์ประชุมไม่ครบ เพราะนโยบายเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องแถลง ประชาชนทั่วประเทศรอฟังอยู่
เมื่อถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะพรรคประชาชนไปสนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า เป็นความเห็นที่แตกต่าง เป็นเรื่องธรรมดา เราจะไปบังคับใครไม่ได้
เมื่อถามถึงกรณีที่เลขานุการประธานรัฐสภา ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอตัว ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา เบ็ญจะปัก (ผู้กองแคท) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมการปกครอง มาช่วยราชการที่สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรณีพิเศษ นายวันมูหะมัดนอร์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม พร้อมเดินเข้าลิฟต์ไปทันที