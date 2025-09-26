มทภ.2 เผยทหารเสียชีวิตเพิ่ม 1 นาย คาดหัวใจล้มเหลว ผบ.ทบ.เชิดชู 16 ผู้สละชีพ ไม่เสียเปล่า

ผบ.ทบ.ยันความเสียสละของ 16 ทหารกล้า จะไม่มีวันเสียเปล่า ถือเป็นเกียรติภูมิที่สถิตอยู่คู่แผ่นดินไทยพร้อมดูแลสิทธิ-ครอบครัวอย่างดี ขณะที่แม่ทัพภาคที่ 2 ระบุ มีกำลังพลเสียชีวิตเพิ่ม 1 นาย จากการตรวจสอบเบื้องต้น คาดเกิดจากหัวใจล้มเหลว
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่หอประชุมกิตติขจร กองทัพบก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการทำพิธีสดุดีและจารึกชื่อ 16 ทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไทย-กัมพูชาแล้ว กองทัพบกยังมีการจัดพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศล โดยมีพระราชวัชรธรรมโสภณ (ศิลา สิริจนฺโท หรือหลวงปู่ศิลา) วัดพระธาตุหมื่นหิน จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ประกอบพิธีสงฆ์ ได้แก่ การสวดพระพุทธมนต์ การถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม พร้อมทั้งทอดผ้าบังสุกุล
จากนั้นเป็นพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้รับชมวีดิทัศน์สดุดีกำลังพลที่เสียชีวิต ก่อนที่ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก จะมอบเงินช่วยเหลือและของที่ระลึกให้แก่ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวทหารกล้าผู้เสียสละ รวมถึงมีการบรรยายพิเศษโดย พล.อ.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจแก่กำลังพลกองทัพบก
ในโอกาสนี้ พล.อ.พนาได้กล่าวสดุดีและเชิดชูเกียรติกำลังพลที่เสียชีวิตว่า สถานการณ์กรณีพิพาทบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นเหตุการณ์สำคัญที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ ที่เหล่าทหารหาญได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ยืนหยัดต่อสู้และยอมสละชีพเพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติด้วยความองอาจ กล้าหาญ เสียสละ สมเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นชายชาติทหาร
พล.อ.พนาเผยว่า แม้ในสมรภูมิจะเต็มไปด้วยอันตรายและสถานการณ์ความตึงเครียดที่ไม่อาจประเมินได้ แต่ทหารกล้าทั้งหลายไม่ได้ย่อท้อต่อภารกิจ และพร้อมเป็นแนวหน้าปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้รุกรานโดยไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียว เพื่อรักษาไว้ซึ่งบูรณภาพแห่งดินแดนให้คนในชาติได้มีแผ่นดินอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขร่มเย็น
ทั้งนี้ ในนามของกองทัพบก พวกเราขอสดุดีและเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของเหล่าวีรชนทหารกล้าที่ได้ทำหน้าที่ทหารของชาติอย่างสมบูรณ์ ซึ่งคุณงามความดีที่ได้ประกอบไว้แก่แผ่นดินในครั้งนี้ เป็นเกียรติยศที่จะถูกจารึกไว้เป็นอนุสรณ์อยู่ในความทรงจำของเหล่าทหารและประชาชนชาวไทย อีกทั้งเป็นเครื่องย้ำและได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่ทหารของชาติและพลเมืองที่ดี จึงขอให้พวกเราเหล่าทหารและประชาชนชาวไทยได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ร่วมมือ ร่วมใจ รักษาผลประโยชน์และเกียรติภูมิของชาติไทย ดังวีรบุรุษหาญกล้าที่อุทิศเลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อรักษาไว้
“ในโอกาสนี้ พวกเราขอขอบคุณครอบครัวทหารกล้าเป็นอย่างยิ่งที่เป็นกำลังใจสำคัญให้เพื่อนทหารกล้าของกองทัพบกได้ทำหน้าที่อันเป็นเกียรติสูงสุดในการปกป้องพื้นแผ่นดินอันเป็นมาตุภูมิ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ฝังแน่นในจิตใจของคนไทยทุกคน กองทัพบกจะดูแลครอบครัวของทหารกล้าให้ดีที่สุดเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนความเสียสละของท่านเหล่านี้
ขอให้ดวงวิญญาณของวีรบุรุษทหารกล้าจงรับรู้ว่าความดีงาม ความดี และความกล้าหาญเสียสละของทุกท่านจะไม่มีวันเสียเปล่า และจะป็นเกียรติภูมิที่สถิตอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป” พล.อ.พนากล่าว
ด้าน พล.ท.บุญสินกล่าวระหว่างบรรยายพิเศษให้กำลังพลของกองทัพบกในช่วงหนึ่งว่า ล่าสุดมีกำลังพลเป็นทหารปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รักษาอธิปไตยเสียชีวิต 1 นาย ในเบื้องต้นทราบว่าน่าจะมีภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไป