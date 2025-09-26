หลวงปู่ศิลา มองกัมพูชา-จีน ลงทุนทำสนามบินเตโช-อ่างเก็บน้ำ เหมือนเก็บภาษีโลก

หลวงปู่ศิลา ขอดวงวิญญาณนักรบไปผุดไปเกิด ส.ค.ปีหน้า มอง ‘กัมพูชา-จีน’ ลงทุนสร้างสนามบิน-คลอง-อ่างเก็บน้ำ เกรงน้ำท่วมโลก เพื่อเก็บภาษีโลก หวังรวยหรือไม่
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พระราชวัชรธรรมโสภณ (ศิลา สิริจนฺโท) หรือ หลวงปู่ศิลา กล่าวตอนนหนึ่ง ในพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลแด่กำลังพล 16 นายที่เสียชีวิต จากสถานการณ์การปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ณ หอประชุมกิตติขจรว่า
พิจารณาแล้ว สนามบินเตโช เป็นการขยายสนามบินของจีน และมีขยายลำน้ำ คลองฟูนันเตโช เพื่อให้จีนปล่อยน้ำลงมา เพราะเกรงว่าน้ำจะท่วมโลก มีเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำดังกำเบตป้องกันน้ำท่วมโลก ที่มีแต่แนวการสร้างโดยจีน เหมือนเป็นการเก็บภาษีโลก หวังที่จะรวยหรือไม่
จากนั้น หลวงปู่ศิลา ได้กล่าว ขออนุโมทนากับวิญญาณตั้งแต่ทักษิณสยาม ที่มีคนตายเป็นร้อยตั้งแต่สมัยสุโขทัย มาอยุธยา ถึงรัตนโกสินทร์ ขอให้วิญญาณเหล่านั้น ขอให้เสวยความสุขทุกหมู่ทุกคน ไปผุดไปเกิด
สิงหาคมปีหน้า ขอให้ญาติโยมเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองทุกหมู่ทุกคน ปรารถนาอะไร ขอให้สำเร็จเร็ววัน ใครไม่มีหนี้ ก็อย่าไปสร้างหนี้ ขอให้มีอายุ วัณโณ สุขัง พลัง
ก่อนที่หลวงปู่ศิลา จะลุกออกจากอาสน์ เพื่อเดินทางกลับ โดยมี พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบกประคอง พาเดินออกนอกหอประชุม