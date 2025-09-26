ราชทัณฑ์ แจง ทักษิณ ไม่เข้าเงื่อนไข ออกไปลอกท่อ รอเลื่อนชั้น เป็น นักโทษเด็ดขาดชั้นดี

กรมราชทัณฑ์ แจง “ทักษิณ” ยังไม่เข้าเงื่อนไข ออกไปลอกท่อ ทำสาธารณประโยชน์ ต้องรอเลื่อนชั้น เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีก่อน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ระบุว่า ข่าวนายทักษิณ ชินวัตร ผู้ต้องขังเด็ดขาด จะได้ออกไปลอกท่อ ไม่เป็นความจริง แม้ครบหลักเกณฑ์ความประพฤติดี เหลือโทษน้อย
แต่ยังติดเงื่อนไขเรื่องเรื่องชั้นของนักโทษ เพราะเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง ซึ่งผู้ที่จะออกไปทำสาธารณประโยชน์ได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดี ส่วนการจะปรับเป็นนักโทษชั้นดี ยังต้องใช้เวลาพิจารณา 3-4 เดือน
“ปกติไม่ได้ออกหรอกครับ ต้องอยู่ไป 3-4 เดือนไปก่อน แล้วก็จะปรับเป็นชั้นดี แล้วค่อยออก การปรับเป็นชั้นดีไม่ใช่ได้ทุกคน ต้องไม่เกเร ไม่ใช่มาถึงให้ทำแล้วก็ไม่ได้ทำ ก็ไม่ได้ปรับหรอกครับ” พ.ต.ท.เชนกล่าว
พ.ต.ท.เชนยังกล่าวว่า กรณีของนายทักษิณไม่สามารถนำมาเทียบกับกรณีของ “เสก โลโซ” ที่ไปเล่นดนตรีปลอบขวัญชายแดน เนื่องจากเป็นการทำโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่ของบุคคล และ ไม่ใช่ว่าจะทำโครงการใดก็ได้ เพื่อมาขอออกไปข้างนอก เพราะการออกไปทำสาธารณประโยชน์ มีผลต่อการลดโทษ แต่เหตุการณ์ชายแดน ไม่ใช่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้บ่อย จึงเป็นข้อยกเว้นให้เสนอโครงการ เพื่อให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์อนุมัติได้
พ.ต.ท.เชนกล่าวด้วยว่า หลักการสำคัญ คือ ออกนอกเรือนจำไม่ได้ แม้จะมีข้อยกเว้นทำโครงการ แต่ไม่ใช่ทุกกรณีที่จะยกมาเป็นเงื่อนไข ดังนั้น นายทักษิณจึงยังไม่ได้ออกจากเรือนจำในขณะนี้
