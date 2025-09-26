กมธ.สภา ร่อนจ.ม.ด่วน เรียก 5 ผู้เกี่ยวข้อง ก่อสร้างรถไฟฟ้า แจงเหตุถนนทรุด หน้า รพ.วชิระ

กมธ.ก่อสร้างฯ เรียก 5 ผู้เกี่ยวข้อง แจงเหตุถนนทรุด หน้ารพ.วชิระจากกรณีก่อสร้างรถไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม.พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเพจ “ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ – Suphanat Minchaiynunt” ระบุว่า [กมธ.ก่อสร้างฯ เตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุม เคส #ถนนทรุด หน้ารพ.วชิระ] ในวันพุธที่ 1 ตุลาคมนี้ เวลา 13.30 น. ทางกรรมาธิการวิสามัญยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างฯ ที่ผมเป็นรองประธานมีการนัดประชุม วาระถนนทรุด หน้า รพ.วชิระจากกรณีก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องหลัก 5 ฝ่ายมาครับ 1) รฟม. (เจ้าของโครงการ), 2) CK and Sino-Thai (ผู้รับเหมา), 3) กทม. (ท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่), 4) กปน. (ประปา) และ 5) คปภ. (กำกับ บ.ประกัน)
อนึ่งกลไกที่เราขาด คือ กระบวนการสืบหาความจริง (accident investigation) ที่ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า เมื่อเกิดเหตุแล้ว ใครบ้างมีหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการสืบหาความจริง, อัพเดทสถานะการตรวจสอบ และสรุปผลแบบอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องรอให้ผู้มีอำนาจสั่งการ ทำให้แต่ละครั้งที่เกิดเหตุทีก็ต้องเรียกกันมาที ทั้งนี้การตัดตั้งกลไกนี้จะอยู่ในข้อเสนอของกรรมาธิการต่อรัฐบาลครับ
