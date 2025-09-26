จับอดีตรอง ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต คาสนามบินสุวรรณภูมิ เอื้อจัดจ้างแต่งสวน กว่า 7 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. เจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 2 สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนปราบปรามกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จับกุมตัวนายมนัส (ขอสงวนนามสกุล) บุคคลตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ จ.54/2568 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2568 ในข้อหากระทำความผิดฐาน “เป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11และฐาน “เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำความผิดหรือมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใด” ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12
สืบเนื่องจากนายมนัส ในขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล (ระดับ 8) ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อดำเนินการหาผู้รับจ้างงานประดับตกแต่งและดูแลไม้ประดับภายในพื้นที่อาคารเทียบเครื่องบิน C, E, F, G ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน 7,189,105.80 บาท แต่กลับเอื้ออำนวยให้นิติบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือก ส่งผลให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เสียประโยชน์จากการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนฯ ได้สืบทราบว่านายมนัส จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ด้วยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบิน PG 4170 จากท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 26 ก.ย. 2568 เวลา 04.40 น. เมื่อผู้ถูกกล่าวหาเดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ได้ร่วมกันจับกุม ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ขาเข้า) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยแสดงหมายจับและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสิทธิตามกฎหมาย จากนั้นได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 มาตรา 22 และมาตรา 23 ก่อนนำตัวไปทำบันทึกการจับกุมที่สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และควบคุมตัวส่งสำนักคดี สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ต่อไป.