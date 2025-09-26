ศาลปกครองกลางยกฟ้อง คดีผู้บริโภคร้อง ร้องเพิกถอน มติบอร์ด กสทช. ให้ควบรวม ทรู-ดีแทค

ศาลปกครองกลางยกฟ้อง คดีสภาองค์กรผู้บริโภค ฟ้องเพิกถอน มติบอร์ด กสทช. ให้ควบรวม “ทรู-ดีแทค”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 26 ก.ย. 2568 นี้ ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษา ที่สภาผู้บริโภคฟ้องร้องให้เพิกถอนมติ กสทช. ที่ให้ “รับทราบ” การควบรวมกิจการ ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) กับโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ซึ่งเห็นว่าเป็นมติที่กระทบประชาชนเป็นวงกว้าง ส่งผลกับตลาด ลดการแข่งขัน
ในเบื้องต้น สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ติดตามการอ่านคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง และได้รายงานว่า ศาลได้ยกฟ้อง แต่สภาผู้บริโภคยันเดินหน้าอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป
