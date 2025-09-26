อนุทิน มั่นใจบัญชีทรัพย์สิน แจง ป.ป.ช. ตามกฎหมาย ไม่ขัดรธน.

อนุทิน มั่นใจ บัญชีทรัพย์สิน แจง ป.ป.ช. ตามกฎหมายไม่ขัดรธน.
เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีการได้มาซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับที่ดินโรงแรมแรนโช ชาญวีร์ และสนามบิน ใน ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ใช่ตอนนี้ ทุกอย่างที่ตนได้ดำเนินการชี้แจงในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินตามรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำมาตั้งแต่ปี 2547 แล้ว ซึ่งยึดถือหลักเดิมที่ทำ และมั่นใจว่าไม่มีส่วนใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือผิดกฎหมาย
เมื่อถามว่า กรณีสัญญากู้ยืมเงิน 8.5 ล้านบาท ให้กับลูกหนี้ชื่อปราณี ซึ่งในรายละเอียดสัญญาเงินกู้ข้อ 2 ระบุว่าผู้กู้ยินยอมจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 0.6 ต่อปี ซึ่งในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.ล่าสุด ไม่ได้แจ้งในส่วนของดอกเบี้ย นายอนุทินกล่าวว่า “ผมมีคำอธิบายต่อ ป.ป.ช. โอเคนะครับ ขอบคุณมาก”