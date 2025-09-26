การเมือง

นายกฯ ร้องโหย ไม่มีวอร์รูมแถลงนโยบาย มีแต่เลิฟรูม ยัน ‘คนละครึ่ง’ มาแน่ เริ่มต.ค.68

เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย.นี้ว่า ร่างสุดท้ายมาแล้ว 100% แล้ว

เมื่อถามว่า จะมีการตั้งวอร์รูมหรือไม่ นายอนุทินร้องโหย ก่อนจะบอกว่า “ไม่มีหรอกวอร์รูม มีแต่เลิฟรูม”

เมื่อถามถึงนโยบายโครงการคนละครึ่งจะสามารถเริ่มได้เลยหรือไม่ นายกฯพยักหน้ารับ พร้อมระบุว่า ภายในเดือน ต.ค. แต่ขอให้ไปถามรายละเอียด รมว.คลัง