การเมือง

ทบ.เผย มีเสียงระเบิดดัง 1 ครั้งที่ตาควาย-ปืนเล็กที่จุ๊บอั่งกุย 6 ครั้ง ทหารเตรียมพร้อม 24 ชม.

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 16.40 น. รับแจ้งจากหน่วยในพื้นที่ ระบุว่าในพื้นที่ตาควาย อ.พนมดงรักษ์ จ.สุรินทร์ พบเสียงระเบิด 1 ครั้ง และพื้นที่จุ๊บอั่งกุย ได้ยินเสียงปืนเล็ก 5-6 นัด ซึ่งปัจจุบันเหตุการณ์ปกติ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมกำลังตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งทหารฝ่ายไทยไม่ประมาทเฝ้าติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อม 24 ชม.

