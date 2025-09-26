นายกฯ อวยพรหัวหน้าส่วนราชการกระทรวง-สลน. เกษียณอายุราชการ ขอบคุณสร้างประโยชน์ให้ชาติ

‘นายกฯ’ อวยพรผู้เกษียณอายุราชการ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวง-สลน. ขอบคุณในความวิริยะอุตสาหะ สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2568 เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ครบเกษียณอายุราชการ เลขาธิการ ก.พ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าพบ
นายกฯกล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านในวันนี้ และมีโอกาสได้ต้อนรับอย่างเป็นทางการ เป็นที่น่าเสียดายที่ท่านได้ครบวาระเกษียณอายุราชการ อย่างไรก็ตาม ทุกท่านยังคงมีพละกำลัง และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนต่อไป โดยยินดีให้การสนับสนุน ด้วยทุกคนมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
“ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ครบเกษียณอายุราชการในปีนี้ประสบแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ” นายกฯกล่าวอวยพร
จากนั้น นายกฯได้มอบชุดของที่ระลึกให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ครบเกษียณอายุราชการ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2568 มีจำนวน 9 ราย ดังนี้ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกรุงเทพมหานคร
จากนั้น นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางชนิดา เกษมศุข รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้เกษียณอายุราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ประจำปี 2568 เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติตลอดมา
นายกฯกล่าวว่า รู้สึกดีใจและยินดีที่ได้ต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2568 แม้การเข้าพบครั้งนี้จะเป็นวาระเกษียณครบอายุราชการ แต่ก็ยังเชื่อมั่นถึงความตั้งใจที่จะรับใช้บ้านเมือง ขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการรับราชการถ่ายทอดสู่ลูกหลานด้วยความภาคภูมิใจ ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
นายกฯกล่าวต่อว่า ในนามของข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลขอแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ รับใช้บ้านเมืองจนเกษียณอายุราชการ ขออวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2568 ทุกคนและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ และขอให้โชคดีตลอดไป
จากนั้นนายกฯมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วย
