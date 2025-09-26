ทอ.ลงนามจัดหา Airbus A330 MRTT+ 1 ลำ ภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ

ทอ.จัดหาแอร์บัสรุ่นใหม่ ทดแทนของเดิมปลดประจำการ ใช้ภารกิจขนส่ง
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการอากาศ (ผบ.ทอ.) ได้ลงนามสัญญาจัดหาเครื่องบิน Airbus A330 MRTT รุ่นใหม่ จากบริษัทแอร์บัส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการลำเลียง ได้แก่ การบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชน การเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ และการรับ-ส่งบุคคลสำคัญ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนากองทัพอากาศ ให้มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพด้านการลำเลียงทางอากาศและการช่วยเหลือประชาชน
การจัดหายุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการเสริมความแข็งแกร่งทางการทหาร แต่ยังคงความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะที่แฟนเพจ Airbus Defence เปิดเผยว่า กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force สั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส A330 Multi Role Tanker Transport Plus (A330 MRTT+) จำนวน 1 ลำ รุ่นพัฒนาจาก A330neo และต่อยอดจาก A330 MRTT เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและลำเลียงที่พิสูจน์สมรรถนะมาแล้วในการปฏิบัติภารกิจจริง
เครื่องบินลำใหม่นี้จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการป้องกันประเทศของไทย พร้อมเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย A330 MRTT+ จะมีบทบาทสำคัญในการพิทักษ์อธิปไตย สนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) รวมถึงภารกิจลำเลียงผู้ป่วย (MEDEVAC)
เครื่องบินจะเข้าสู่กระบวนการดัดแปลงทางทหารที่ศูนย์ดัดแปลง A330 MRTT เมืองเกตาเฟ ประเทศสเปน ในปี 2026 และมีกำหนดส่งมอบให้กองทัพอากาศไทยในปี 2029 โดยจะติดตั้งระบบเติมเชื้อเพลิงทั้งแบบ boom และ hose-and-drogue, ชุดอุปกรณ์ Airbus Medical Evacuation และห้องโดยสารแบบ VVIP
นอกจากนี้ แอร์บัสยังได้เสริมความร่วมมือกับ Thai Aviation Industries Co.,Ltd. (TAI) | บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ฉบับเพิ่มเติม เพื่อครอบคลุมบริการซ่อมบำรุง A330 MRTT+ ภายในประเทศ ความร่วมมือครั้งนี้ต่อยอดจากการสนับสนุนการบำรุงรักษาเครื่องบินลำเลียง C295 ของกองทัพอากาศไทย
คุณรู้หรือไม่? ปัจจุบัน A330 MRTT สะสมชั่วโมงบินแล้วกว่า 340,000 ชั่วโมง และสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศให้กับอากาศยานได้มากกว่า 25 ประเภท จนถึงวันนี้มีการสั่งซื้อแล้ว 85 ลำ จาก 11 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส รวมทั้งโครงการ Multinational MRTT Fleet (MMF) ของ NATO ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สเปน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร