ธรรมนัส-อรรถกร พบ ทูตจีนคนใหม่ ย้ำสัมพันธ์จีน ไทย หารือด้านการเกษตร-ท่องเที่ยว

ทูตจีน พบ ธรรมนัส-อรรถกร แสดงความยินดี รับตำแหน่งรัฐมนตรี ย้ำสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
เมื่อวันที่ 26 กันยายน นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้พบปะกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
เอกอัครราชทูตจางกล่าวแสดงความยินดีกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของไทย โดยกล่าวว่า จีนและไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญ ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างสองประเทศในด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเป็นเนื้อหาสำคัญในความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทย มีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นฐานทางความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟ้น จีนยินดีที่จะเสริมสร้างการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับฝ่ายไทย เพื่อผลักดันให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ บรรลุผลสำเร็จใหม่อย่างต่อเนื่อง
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตจางที่เดินทางมารับตำแหน่งในประเทศไทย และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งชื่นชมผลสำเร็จของความร่วมมือระหว่างไทย-จีนในด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว และหวังว่าจะสามารถผลักดันให้สินค้าเกษตรคุณภาพสูงของไทยส่งออกไปยังประเทศจีนได้มากขึ้น และต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เดินทางมาเยือนไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตร.ก็มีเออร์ลี่รีไทร์ อนุมัติ 1,095 นายทั่วประเทศ มีผบช.ภาค7ด้วย
- ราศีใดจะได้ลาภ บุตรบริวารมีเกณฑ์ได้รับการพิจารณา เลื่อนขั้น เลื่อนระดับ ให้มีตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น
- ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เข้าฟิตเนสฝึกซ้อม ส่งท้ายแคมป์เก็บตัวเดือนกันยายน ก่อนเตรียมอุ่นเครื่อง ฟีฟ่า เดย์
- ชาวบ้านชายแดน วอนรบ.เร่งจ่ายเยียวยา เผยหลายบ้านอยากอพยพ แต่ไม่มีเงินต้องจำใจอยู่ต่อ