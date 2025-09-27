เลขากกต. เช็กความพร้อม เลือกตั้งซ่อมส.ส.ศรีสะเกษ เผยมี 4 เรื่องร้องเรียน อภิปรายหาเสียงบนเวที

เลขากกต.เช็กความพร้อมเลือกตั้งซ่อมส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 มั่นใจเรียบร้อย ไร้ปัญหา เผย มีร้อง 4 เรื่อง ปมอภิปรายหาเสียงบนเวที อยู่ในชั้นจว.ตรวจสอบเข้าข่ายผิดกม.หรือไม่
เมื่อวันที่ 27 กันยายน นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน เวลา 08.00 น.- 17.00 น.
โดยช่วงเช้าลงพื้นที่อำเภอขุนหาญ เพื่อสังเกตการณ์การตรวจรับวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จากนั้นช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังอำเภอภูสิงห์ เพื่อติดตามการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ณ ศาลาประชาคมสิงหคีรี ณ ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
นายแสวง กล่าวภายหลังลงพื้นที่ว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่เพื่อดูการแจกวัสดุอุปกรณ์ ที่อ.ขุนหาญ ซึ่งมี 150 หน่วย ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่ามีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ที่จะทำงานและอำนวยความสะดวกประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 236 หน่วยเลือกตั้ง ดังนั้นคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นับตั้งแต่การเปิดออกเสียงลงคะแนนในเวลา 08.00 น. จนนับคะแนนเสร็จและตรวจอุปกรณ์
ผู้สื่อข่าวสอบถามมาตรการรองรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ นายแสวง กล่าวว่า ก่อนที่จะมาถึงวันเลือกตั้ง กกต.ได้ประเมินสถานการณ์ตั้งแต่มีเหตุการณ์จนทำให้ต้องเลื่อนการออกเสียงลงคะแนน กกต.ได้ประเมินร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และพี่น้องประชาชน โดยสิ่งที่เราประเมิน คือ 1. มีความมั่นใจกับฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานของเรา 2. ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ และ 3.กกต.ได้มีการประชาคมกับผู้ที่เกี่ยวข้องคือ หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ ทุกคนอยากมีผู้แทน อยากให้มีการออกเสียงลงคะแนน ทั้ง 3 เหตุทำให้กกต.กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน เป็นวันออกเสียงลงคะแนน
เมื่อถามถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายแสวง กล่าวว่า บรรยากาศของการหาเสียง ทั้ง 2 ฝ่ายอยู่ในกติกา อาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างในการหาเสียงแต่เป็นเรื่องปกติ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีความเข้มข้น แสดงถึงความสนใจและความเอื้อต่อการที่จะให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียง ส่วนกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน พบว่ามีที่เกิดจากเวทีหาเสียง เกิดจากการอภิปราย เท่าที่สอบถามปัจจุบันมี 4 เรื่อง ต้องใช้เวลาตรวจสอบว่าการอภิปราย การหาเสียงบนเวทีเข้าข่ายความผิดหรือไม่ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของชั้นจังหวัด
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วยพื้นที่ อ.ขุนหาญ มีหน่วยเลือกตั้ง 150 หน่วย และ อ.ภูสิงห์ มีหน่วยเลือกตั้ง 86 หน่วย