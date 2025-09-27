เพื่อไทย แห่ลงชื่อ อภิปรายรบ. ตั้งปมร้อน 4 เดือนยุบสภา-ยุบคดี ? ยันฝ่ายค้านแท้ ไม่ใช่ฝ่ายค้ำ

“อนุสรณ์” ย้ำ พท.ฝ่ายค้านแท้พร้อมมากอภิปรายนโยบาย รบ. ถาม 4 เดือนยุบสภา หรือจะเป็น 4 เดือนยุบคดี เย้ยไม่ฝากความหวังพรรคฝ่ายค้ำ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลว่า พรรคเพื่อไทยพร้อมมากที่จะทำหน้าที่ในศึกอภิปรายนโยบายรัฐบาลเสียงข้างน้อย ในฐานะฝ่ายค้านแท้ในระบบรัฐสภา ไม่ใช่ฝ่ายค้ำใน MOA แบบพรรคใด จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถเชื่อได้ว่า รัฐบาลเสียงข้างน้อยจะยุบสภาฯ ในระยะเวลา 4 เดือนจริงหรือไม่ ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะยุบสภาฯ จริงๆ เมื่อไหร่ ดังนั้นทีมอภิปรายนโยบายรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยต้องทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เตรียมขุนพลอภิปรายพร้อมตั้งคำถาม 4 เดือนยุบสภา หรือจะเป็น 4 เดือนยุบคดี
4 นโยบายรัฐบาลอนุทิน หรือจะเป็น 4 ข้อหายนะ? ซึ่งมี ส.ส.พรรคเพื่อไทยแสดงเจตจำนงขอเข้าร่วมการอภิปรายเป็นจำนวนมาก
นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่า ขอให้มั่นใจว่าจะได้ผู้อภิปรายคุณภาพจำนวนมากในการทำหน้าที่อภิปรายนโยบายรัฐบาลครั้งนี้ ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงการขาดโอกาส ขาดคนมีฝีมือ ขาดความโปร่งใส ขาดอนาคตประชาธิปไตย จนไม่มั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้จะพาคนไทยเดินไปทิศทางไหน โดย 29 – 30 กันยายนนี้ ขอเชิญร่วมจับตาการแถลงนโยบายของรัฐบาลไปด้วยกันกับพรรคเพื่อไทย เพราะวันนี้พรรคเพื่อไทยจะไปฝากความหวังไว้ที่พรรคฝ่ายค้ำใน MOA ไม่ได้ เพราะเพิ่งโหวตนายอนุทินไป แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะตรวจสอบรัฐบาลที่พวกเขาตั้งมากับมืออย่างเข้มข้น แม้พรรคเพื่อไทย จะไม่ได้ร่วมเป็นวิปฝ่ายค้านกับพรรคประชาชน แต่ก็จะบริหารจัดการเวลาที่ได้มา 6 ชั่วโมง เพื่อการตรวจสอบรัฐบาลโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
“พรรคเพื่อไทยขอยืนยันจะทำหน้าที่ตรวจสอบนโยบายรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างเข้มข้น ส่วนพรรคฝ่ายค้านใดจะเป็นเดอะแบกเป็นนั่งร้าน หรือเป็นฝ่ายค้ำใน MOA พรรคเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง“ นายอนุสรณ์ กล่าว