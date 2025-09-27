ส.ส.ทวิวงศ์ แจงปมขึ้นเวทีนายกฯ ยันเป็นฝ่ายค้าน เข้มตรวจสอบรบ. ลั่น เลือกเต้ ได้โหวต เท้ง แน่นอน

ส.ส.ทวิวงศ์ แจงปมขึ้นเวที อนุทิน ยันเป็นฝ่ายค้าน เข้มตรวจสอบรบ. ย้ำ เลือกเต้ ได้โหวต เท้ง แน่นอน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน จากกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย เดินทางไปตรวจน้ำท่วมที่บางบาล โดยชั่วขณะหนึ่ง ได้เรียก นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ ส.ส.บางบาล อยุธยา ขึ้นไปบนเวที โดยช่วงตอนหนึ่ง ประชาชนที่มารอตะโกนว่า รอบหน้าก็จะเลือก ส.ส.เต้ จากพรรคประชาชน โดยนายอนุทิน ตอบว่า “ดีแล้ว เลือกเต้แล้วให้เต้มาเลือกหนู”
ล่าสุด นายทวิวงศ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจงกรณีดังกล่าว โดยว่า “เลือก เต้ ทวิวงศ์ ได้ ‘พรรคประชาชน’ แน่นอน
ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม จากกรณี คุณอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยุธยาในวันนี้ หากย้อนกลับไป ตั้งแต่ผมทำหน้าที่ผู้แทนของชาวเมืองอยุธยา-บางบาล หากมีรัฐมนตรี ไม่ว่าจากรัฐบาลใด มีการลงพื้นที่เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือปัญหาของชาวอยุธยา ผมในฐานะตัวแทนของชาวอยุธยา ผมจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าไปนำเสนอการแก้ปัญหา เพื่อเกิดการปฏิบัติขึ้นจริง เช่น เมื่อปี 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ได้ลงพื้นที่น้ำท่วม อ.บางบาล ผมก็ได้เข้าไปส่งต่อข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้วยเช่นกัน
ในฐานะตัวแทนของประชาชนชาว อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา ผมเห็นว่า ผู้นำรัฐบาลจำเป็นต้องเตรียมแผนในการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับชาวบางบาล และ ชาวอยุธยา ในระยะเฉพาะหน้า ดังนี้
(1) การชดเชยเยียวยาผู้ประสบน้ำท่วม ในปีที่แล้ว ถือว่าโอนเงินให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยในปีนี้เองก็จำเป็นที่จะต้องรวดเร็ว เช่นกัน หากสามารถ อนุมัติงบกลาง รายการฉุกเฉินฯ ได้เร็ว จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของประชาชนเป็นอย่างมาก
(2) ขอให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเตรียม “รถน้ำดื่ม” ให้แก่จุดอพยพ หรือ จุดสำคัญต่างๆ ในแต่ละ ตำบล ของพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องจากภัยน้ำท่วม สิ่งที่จำเป็นมากคือ น้ำดื่มสะอาด แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประสบภัย
(3) การชดเชยเยียวยา นอกเหนือจากนั้น จำเป็นต้องมี ค่าชดเชยความเสียหายกับบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยด้วย โดยการให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เก็บข้อมูลหลังจากน้ำลด และมีการชดเชยตามความเสียหายจริง และ ตามค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นราคาตลาดจริงด้วย เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับการซ่อมแซมบ้านเรือน โดยไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดนั้น ยังจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้ทั้ง งบประมาณและการสั่งการเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อให้มีการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเกิดภัยพิบัติ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรวมทุกสรรพกำลังที่มี เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างตรงจุดและรวดเร็ว
ในส่วนของ งานแถลงของ นายกฯอนุทิน ในวันนี้ ผมเพียงแค่ต้องการเข้าไปสังเกตการณ์ และ นำข้อเสนอการแก้ปัญหา เป็นปากเป็นเสียงของชาวอยุธยา นำเรื่องถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้เร่งแก้ปัญหาแก่ชาวอยุธยา โดยเฉพาะ ชาว อ.บางบาล โดยด่วน แต่เมื่อนายกฯ ได้ชวนผมขึ้นเวที ด้วยมารยาท ผมก็ยินดี เพื่อทำให้ประชาชนชาว อ.บางบาล ได้เห็นว่า พวกเรา ในฐานะนักการเมือง พวกเราต้องการทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวอยุธยา เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่รวดเร็วที่สุดแก่ชาวอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองพรรคใด ประชาชนทุกคนรอการแก้ปัญหาอยู่ทุกวัน
ผมขอยืนยันว่า ในฐานะ ส.ส. ผู้แทนของชาว เมืองอยุธยา – บางบาล ผมต้องทำหน้าที่เป็นปากเสียงแก่ประชาชนเพื่อการแก้ปัญหา แต่ในสภา ผมยังยืนยันว่า ผมเป็นฝ่ายค้าน และ จะตรวจสอบการทำงานรัฐบาลทุกก้าวย่าง อย่างเต็มที่แน่นอน
และผมขอยืนยันอย่างหนักแน่น หากมีการเลือกตั้ง ส.ส. ผมจะลงสมัครในนาม “พรรคประชาชน” อย่างแน่นอน และ หากผมได้รับความไว้วางใจจากทุกท่าน ผมขอยืนยันว่า เลือก เต้ ทวิวงศ์ และ พรรคประชาชน ท่านจะได้ เต้ ทวิวงศ์ เข้าไปโหวตเลือก “คุณเท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคประชาชน หรือ ผู้ที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนในการเป็นผู้นำรัฐบาล อย่างแน่นอน แบบไม่ต้องสงสัย
เพราะผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุด ไม่ได้ต้องการเลือกตัวผมเพียงอย่างเดียว แต่ท่านต้องการเลือก ผู้นำจากพรรคประชาชน ให้เข้ามาแก้ปัญหาด้วยนโยบายที่ก้าวหน้า ด้วยนโยบายที่แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหา ด้วยนโยบายที่แก้ปัญหาโครงสร้างของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ผมขอให้คำมั่นและสัญญากับประชาชนทุกท่านครับ
เลือก เต้ ทวิวงศ์ ได้ นโยบายแก้ปัญหาเพื่อประชาชน โดย “พรรคประชาชน” แน่นอนครับ