เด็จพี่ ข้องใจพรรคส้ม ไม่ตรวจสอบอนุทิน เหน็บยับ เก่งเล่นเกมสภาล่ม-จ้องเล่นฝ่ายค้านกันเอง

“เด็จพี่” ข้องใจพรรคส้มนิ่งเงียบหลุมยุบขนาดใหญ่ ทั้งที่ สส.กทม.เต็มสภา ไม่ขุดคุ้ยเหมือนปมแรงงาน ไม่แปลกใจแฟนคลับถล่มเละ ติง “อนุทิน” แบ่งงานรองนายกฯ คุมโซน จัดทัพเตรียมเลือกตั้ง 69
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ แบ่งงานรองนายกฯ ทั้ง 6 คน หากไม่นับงานรองนายกฯ ที่ดูแลภาพรวมทางเศรษฐกิจ และการรับผิดชอบงานทางกฎหมาย ที่เหลือทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เป็นการแบ่งงานภูมิภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ตะวันออก เพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งต้นปี 2569 หรือไม่ เป็นการจัดแม่ทัพคุมโซน ตอบสนองความต้องการกลุ่มการเมืองโดยที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไร นับวันจะละเมิดข้อตกลง MOA ที่มีต่อพรรคประชาชน จะไม่มีเสียงส.ส.มาเติม ตั้งแต่นายอนุทินได้รับการโหวตเป็นนายกฯ มีกลุ่มการเมือง หลายพรรคการเมืองย้ายกันเข้ามาชนิดไม่เกรงใจสีส้ม พรรคที่เคยยึดมั่นหลักการณ์ก็นิ่งเงียบ
“รัฐบาลนายอนุทินเผชิญปัญหาหลุมยุบขนาดใหญ่ หน้าวชิรพยาบาล กลางเมืองกรุง ท่านที่เก่งตอบทุกเรื่องบอกต้องมีผู้รับผิดชอบ แต่พอถูกถามถึงบริษัทรับเหมาที่ได้งานนี้ แค่ยิ้มๆ เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปดื้อๆ โลกโซเชียลตอนนี้ถล่มทลายมาก พรรคที่เคยเก่งขุดคุ้ย เกาะติด กระทรวงแรงงาน ประกันสังคม ถนนพระราม 2 ใน กทม.มี ส.ส.ถึง 32 คนกลับไม่แสดงท่าที นำมาสู่การถกเถียงในสภาฯ มัวแต่มาเล่นเกมเรื่ององค์ประชุมสภาฯล่ม มาตรวจสอบฝ่ายค้านด้วยกัน ไม่รู้เหมือนกันว่ามีดีลพิเศษอะไรกันอีกหรือไม่ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆกระทบถึงชีวิต ทรัพย์สิน ความปลอดภัย ความเชื่อมั่นระบบคมนาคมขนส่งคนที่อยู่ใน กทม.และประชาชนที่อาศัยในเมืองหลวง ควรหยิบยกพูดคุยอย่างจริงจัง หาตัวผู้ทำความผิด ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ไม่แปลกใจแฟนคลับส้มจะผิดหวัง ตั้งแต่ยกมือให้นายอนุทิน MOA โดนละเมิด มาถึงหลุมยุบขนาดใหญ่ ชาวเน็ตจะตั้งข้อสังเกตลักษณะอย่างนี้ ลืมหน้าที่ฝ่ายค้าน แต่เป็นฝ่ายค้ำยันให้รัฐบาลหรือไม่” นายพร้อมพงศ์ กล่าว
นายพร้อมพงศ์ กล่าวอีกว่า วันที่ 29-30 ก.ย. นายอนุทินและ ครม.แถลงนโยบายรัฐบาล 4 ด้าน ครอบคลุมทั้งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ความมั่นคงชายแดน ปัญหาสังคม การพนัน คอลเซ็นต์เตอร์ ขอให้กวาดล้างจริงๆ จังๆ รวมทั้งเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติ สร้างระบบเตือนภัย เยียวยาชดเชยทันท่วงที เรื่องหลุมยุบขนาดใหญ่หน้าวชิรพยาบาล จะสรุปออกมาอย่างไร เรื่องนี้มันเกี่ยวพันไม่ใช่แค่ รฟม. กระทรวงคมนาคม กทม. รัฐบาล มีประเด็นอื่นๆ ที่ต้องสรุปบทเรียนและตรวจสอบ นำมาสู่การแก้ไขทั้งระบบ
นายพร้อมพงศ์ กล่าวว่า หลังการแถลงนโยบายเสร็จสิ้น รัฐบาลมีเวลา 4 เดือนหรือประมาณ 120 วันทำงาน หมดเวลามูเตลู รัฐบาลนายอนุทินจะเข้าสู่โหมดทั้งเดินหน้าและนับถอยหลัง เดินหน้าพิสูจน์ฝีมือ การแก้ไขปัญหาคดีที่ดินเขากระโดง คดีฮั้วสว. ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง พืชผลเกษตรตกต่ำ การดึงนักท่องเที่ยวกลับมา ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้ภาคตลาดทุน และการสร้างความมั่นใจจากต่างชาติ ปัญหากระทบกระทั่งกับกัมพูชา ถอยหลังคือ จะต้องยุบสภาฯปลายเดือน ม.ค.69 คืนอำนาจให้ประชาชนตามคำพูด ส่วนตัวคงไม่กล้าคาดหวังกับผลงาน 4 เดือนมากนัก ขอเพียงอย่าสร้างปัญหาใหม่เพิ่มเติม โดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ต้องห้ามเกิดอย่างเด็ดขาดในยุครัฐบาลคนละครึ่ง คนนอกครึ่ง กลุ่มบ้านใหญ่การเมืองอีกครึ่ง ขอฝากไว้เป็นการบ้าน อะไรที่สัญญาไว้ ขอให้พูดแล้วทำ อย่าไปมุ่งเรื่องที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน