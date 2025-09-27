ส.ส.ประชาชน รุมอัดยับ อนุทิน ฉวยโอกาส ยันขึ้นพูดที่อยุธยา เลือกเต้ ได้หนู ไม่ให้เกียรติกัน
จากกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม โดยมี นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา พรรคประชาชน ร่วมพื้นที่ โดยช่วงหนึ่ง นายอนุทิน ได้เรียก นายทวีวงศ์ ขึ้นมาบนเวที ก่อนประชาชนที่มารอตะโกนว่า รอบหน้าก็จะเลือก ส.ส.เต้ จากพรรคประชาชน ทำให้นายอนุทิน ตอบกลับไปว่า “ดีแล้ว เลือกเต้แล้วให้เต้มาเลือกหนู”
ล่าสุด 27 กันยายน 2568 น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่า ดิฉันได้ฟังคลิป นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พูดบนเวทีที่จังหวัดอยุธยา ช่วงนึงที่กล่าวว่า “ดีแล้วเลือกเต้ ให้มาเลือกหนู” ดิฉันคิดว่าการพูดแบบนี้มันมากไป คุณฉวยโอกาสจากการเป็นผู้มากประสบการณ์ทางการพูดเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง
ท่านนายกฯอาจคิดว่า การพูดถึงส.ส.เต้แบบนี้คือการให้เกียรติกัน แต่สำหรับดิฉัน”เสียมารยาทและไม่ให้เกียรติกัน” ทั้งที่คุณอนุทินทราบดีกว่าการโหวตให้ตนเองเป็นนายกฯของพรรคประชาชนเกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขทางการเมือง และดิฉันยืนยันอีกครั้งว่าการโหวตนายอนุทินเป็นนายกฯไม่มีบุญคุณผูกพันกันไปมากกว่าเงื่อนไขที่สาธารณะรับรู้ และฝากถึงผู้เก๋าเกมทางการเมืองทั้งหลาย อย่าฉวยโอกาสทางการเมืองด้วยวิธีแบบนี้อีก
ด้าน นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ส.ส.ระยอง พรรคประชาชน โพสต์เช่นกันว่า คุณอนุทินทำแบบนี้ไม่ถูก การที่เราต้องเลือกคุณเป็นนายก เพราะภารกิจเฉพาะเท่านั้น การที่ผู้แทนให้เกียรติไปต้อนรับการลงพื้นที่แล้วมาโดนแบบนี้ ผมคิดว่าไม่เหมาะสม
แม้เสียงที่เลือกคุณอนุทินขึ้นไปจะมีเสียงของพวกเรา แต่เราในฐานะผู้แทนพรรคประชาชนทุกคนยังเป็นฝ่ายค้าน ที่ไม่ได้ภาระผูกพันอะไรที่ต้องอุ้มชูคุณไปตลอด เสียงของเรายังคงใช้ล้มคุณอนุทินหรือรัฐมนตรีคนใดในสภาได้อยู่
ถ้าไม่ให้เกียรติกันแบบนี้ ก็อย่าคิดว่าจะได้รับการให้เกียรติจากพวกเรานะครับ