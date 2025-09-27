เสื้อแดง ล้อมวงกินข้าวมันไก่-ต้มยำหนู หน้าคลองเปรม สงคราม หอบหนังสือทักษิณ แจกปชช.

“คนเสื้อแดง” รวมพลล้อมวงกินแกงส้ม-ต้มยำหนู หน้าคุกคลองเปรม ให้กำลังใจ “ทักษิณ” ด้าน “ลีน่าจัง” โผล่ให้กำลังใจ แจกยำวุ้นเส้น ให้มวลชนได้กิน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม กทม. กลุ่มคนเสื้อแดง ประมาณ 200 คน นำโดย นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีตที่ปรึกษา นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย นายอรรถชัย อนันตเมฆ หรือ โด่ง อดีตดาราชื่อดัง นายธีรพล ดำทองสุข นายภัทรพล ธนเดชพรเลิศ หรือ ไก่ บิ๊กแมน เดินทางมารวมตัวนัดรับประทานอาหาร ที่หน้าเรือนจำคลองเปรมอีกครั้ง ซึ่งจัดกิจกรรมในทุกๆ วันเสาร์ โดยในวันนี้มีญาติวีรชน ปี 2553 มาร่วมด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กล่มมวลชนคนเสื้อแดง ได้มาปักหลักบริเวณหน้าเรือจำกลางคลองเปรม ได้มีการปูเสื่อ และตั้งโต๊ะแจกอาหาร โดยในวันนี้นายวรชัย นำข้าวมันไก่ มาแจก และมีประชาชนได้นำอาหารมาร่วมสมทบ อาทิ แกงส้มชะอมทอด ต้มยำหนู หนูนาย่าง บวดเผือก ข้าวผัดกะเพรา ข้าวหมกไก่ ฯลฯ
ทั้งนี้ นางลีนา จังจรรจา หรือ ลีน่าจัง อดีตนักการเมือง ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย โดยลีน่าจังได้นำ ยำวุ้นเส้น และยำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาแจก ให้มวลชนได้รับประทาน จากนั้นนางลีนา ได้ปราศรัยทักทายประชาชนว่า “วันนี้ลีน่าจัง มาให้กำลังใจพี่น้องเสื้อแดง และให้กำลังใจท่านทักษิณ เพราะท่านทำคุณงามความดีให้ประเทศชาติ เราเสียเวลาไปเลือกตั้งมา ก็ปลดๆ แล้วจะมีเลือกตั้งไปทำไม“
ด้าน นายวรชัย เหมะ กล่าวว่า การทำกิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ เพื่อให้กำลังใจ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และเป็นการเปิดประตูบ้านเสื้อแดงให้คนเสื้อแดง ที่เปลี่ยนใจไปใส่เสื้อส้มกลับมาเป็นเสื้อแดงอีกครั้ง เพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าพี่น้องพลังประชาธิปไตยในภาคประชาชนได้กลับมาอยู่ด้วยกันในนามคนเสื้อแดง เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นพลังประชาธิปไตย ขับเคลื่อนไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญ สร้างความปรองดอง
นายวรชัย กล่าวด้วยว่า วันนี้เป็นการแสดงพลังพี่น้องคนรักประชาธิปไตยทั่วประเทศ เพราะหลายจังหวัดจะมีการส่งตัวแทนมาเข้าร่วมด้วย อาทิ คนเสื้อแดงจากลำพูน คนเสื้อแดงจากนครพนม มาแสดงพลังผู้รักประชาธิปไตยว่ายังเกาะกลุ่มเหนียวแน่น เราจะเกาะกลุ่มยืนหยัดเพื่อเรียกร้องให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ต่อมานายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีตที่ปรึกษานางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาถึงและนำหนังสือ Thaksin Shinawatra Theory and thought Book มาแจกให้ประชาชนที่มาร่วมงานเป็นที่ระลึก และกล่าวขอบคุณประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีด้วย