เท้ง มั่นใจ ส.ส.เต้ กรีดเลือดยังไงก็สีส้ม ไม่คิดย้ายหนีปชน.แน่ ยันชัดอนุทิน พูดไม่เหมาะ 

“เท้ง” ติง “อนุทิน” วางตัวให้เหมาะหลังเรียก สส.พรรคประชาชน พร้อมวลีเลือกสส.เต้แล้วให้เลือกหนู ย้ำแค่โหวตให้เป็นนายกฯเสียงข้างน้อย ไม่ได้ร่วมรัฐบาล พร้อมมั่นใจ “สส.เต้” พรรคประชาชนไม่ย้ายพรรค กรีดเลือดก็ยังสีส้ม
จากกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม โดยมี นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา พรรคประชาชน ร่วมพื้นที่ โดยช่วงหนึ่ง นายอนุทินได้เรียกนายทวีวงศ์ขึ้นมาบนเวที ก่อนประชาชนที่มารอตะโกนว่า รอบหน้าก็จะเลือก ส.ส.เต้ จากพรรคประชาชน ทำให้นายอนุทินตอบกลับไปว่า “ดีแล้ว เลือกเต้แล้วให้เต้มาเลือกหนู”
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 นายณัฐพงษ์ เรื่องปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า ต้องบอกว่า นายทวิวงศ์ เป็นส.ส.ที่ติดตามน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหน เวลาลงพื้นที่นายทวิวงศ์ ก็ไปพูดคุยทำความเข้าใจอยู่แล้ว เพื่อเสนอทางออกให้ฝ่ายบริหาร ฉะนั้นเวทีนี้ที่นายทวิวงศ์ เข้าไปในเวทีที่นายอนุทิน ไปนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะทำเป็นปกติอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นการแสดงออกของนายอนุทิน บนเวที ตนอยากจะให้วางตัวหรือแสดงออกอย่างเหมาะสม อย่าลืมว่าสิ่งที่พรรคประชาชนตัดสินใจโหวตให้กับนายอนุทิน เราไม่ได้โหวตเพื่อที่จะไปร่วมรัฐบาล เราโหวตเพื่อให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย โดยที่เรายังคงทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านตรวจสอบนายอนุทิน ฉะนั้น คำพูดที่มีการพูดว่า “เลือกส.ส.เต้ แล้วให้ไปเลือกหนู” อาจจะเป็นคำพูดที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นัก อยากให้นายกรัฐมนตรีระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และไม่อยากให้ใช้เวทีที่ไปพบปะพี่น้องประชาชน เป็นเวทีที่ต้องอาศัยช่วงชิงในเรื่องจังหวะของการเมือง อยากให้เอาปัญหาของประชาชนไปที่ตั้ง
เมื่อถามว่า มั่นใจว่าเสียงในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา ยังแน่นปึกหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ก็ว่าก็ยังคงมั่นใจอยู่ตนเองก็ได้ลงพื้นที่ กับนายทวิวงศ์ ติดตามเรื่องปัญหาน้ำท่วมมั่นใจว่า การทำงานของนายทวิวงศ์ จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
เมื่อถามย้ำว่า จะไม่มีการย้ายไปที่ไหนใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่มีอยู่แล้ว ไม่มีแน่นอน สำหรับส.ส.เต้มั่นใจกรีดเลือดออกมาก็เป็นสีส้ม และส.สคนอื่นในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา ก็ไม่ย้าย