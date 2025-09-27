เท้ง แย้มจ่อไล่ถล่ม คุณสมบัติรมต.ยี้-ค้านประชานิยม ยันเนื้อหาเข้ม เตือนฝ่ายค้านกันเอง อย่าล่มสภา

“ณัฐพงษ์” ไม่ให้ลุ้นธีมอภิปรายแถลงนโยบายรบ.หนู ดูหน้างานเลยเนื้อหาแน่นเข้มข้นแน่ ไม่กังวลหา 4เดือนไม่ยุบสภา เชื่อปชช.จะลงโทษเลือกตั้งสมัยหน้าเอง พร้อมฝากความห่วงใยเหตุไทย-กัมพูชา แนะรัฐบาลพลเรือนอย่าปฏิเสธความรับผิดชอบเร่งสื่อสารสังคมโลก
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 ที่บริเวณลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 29 -30 กันยายนนี้ ว่า เตรียมมาเยอะเลย หลักๆจะเป็นในเรื่องของการอภิปรายในส่วนของการทำตาม MOA ในการดูไทม์ไลน์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงการอภิปรายตัวคุณสมบัติของรัฐมนตรีด้วย และตัวนโยบายในช่วง 4 เดือนนี้ ที่เราเล็งเห็นว่าไม่ควรจะดำเนินนโยบายอะไรที่เป็นการทำประชานิยมใช้งบประมาณการคลังที่เหลือน้อยอยู่แล้วในตอนนี้เพื่อหวังผลในการสร้างคะแนนเสียง แล้วจะเป็นภาระให้กับประชาชน นี่เป็นเพียงกรอบกว้างๆที่เราเตรียมในการอภิปราย
เมื่อถามว่า วางตัวส.ส.ที่จะอภิปรายไว้กี่คน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า วางไว้เยอะอยู่ กรอบเวลาในการอภิปราย 2 วันเต็มๆนี้เนื้อหาเข้มข้นแน่นอน
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยเปิดธีมในการอภิปราย แต่พรรคประชาชนไม่ได้ตั้งธีมหลายคนมองว่าพรรคประชาชนไม่ได้ตั้งใจตรวจสอบจริงๆ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เราตั้งใจตรวจสอบจริงรอดูธีมหน้างานจริงในที่ 29-30 กันยายนนี้ และเราพร้อมที่จะอภิปรายอย่างเต็มที่ เนื้อหาเข้มข้นแน่นอน
เมื่อถามอีกว่า กังวลหรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะมาอภิปรายพรรคประชาชนเอง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น เพราะสุดท้ายการอภิปรายในครั้งนี้เป็นการแถลงนโยบายของรัฐบาลไม่อยากให้ฝ่ายค้านต้องมาตรวจสอบกันเอง อยากให้ตรวจสอบรัฐบาลมากกว่า
เมื่อถามว่า กังวลเรื่องการป่วนประชุมหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นเวทีที่ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ ถ้าจะต้องมีการเสนอนับองค์ประชุม หรือทำให้องค์ประชุมล่มในการตรวจสอบรัฐบาลครั้งนี้ แล้วต้องสะดุดหยุดไป ตนถือว่าไม่ได้เป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน
เมื่อถามอีกว่า คำแถลงนโยบายของนายอนุทิน ไม่ได้มีคำว่ายุบสภาใน 4 เดือน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อย่างน้อยๆก็มีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการทำประชามติอยู่ในนั้น ตนเชื่อว่า สิ่งสำคัญกว่านอกเหนือจากคำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ก็คือการจับตามองของประชาชนที่นายอนุทิน ได้พูดในหลายๆเวที ตั้งแต่มีการโปรดเกล้าฯ จนถึงถวายสัตย์ก็ตาม รวมถึงการแถลงนโยบาย เราก็ต้องติดตามดูว่าจะยุบสภาภายใน 4 เดือน ถ้ามีการตระบัดสัตย์ เชื่อว่าประชาชนพร้อมที่จะลงโทษพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า
เมื่อถามอีกว่า ในเรื่อง MOU ที่แถลงนโยบายมีข้อหนึ่งที่เขียนว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจยกเลิก MOU จะเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนหรือไม่ เพราะรัฐบาลก็สามารถทำได้ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรื่องปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชา เป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนมาก และรายละเอียดใน MOU 43-44 มีรายละเอียดมากเช่นเดียวกัน เข้าใจว่ากระบวนการที่ผ่านมาของ MOU ทั้ง 2 ฉบับบางส่วนมีปัญหาจริง แต่ก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่กระบวนการที่มีปัญหาในระดับทวิภาคี ที่ผ่านมาระดับทวิภาคีอาจจะทำให้กลไกไทยกัมพูชา สามารถปักหมุดกำหนดชายแดนได้บางส่วน แต่ในทางกลับกันถ้าจะยกเลิกก็มีข้อห่วงใยว่าอาจเป็นการเพิ่มข้ออ้างให้กับกัมพูชาหรือไม่ ว่าประเทศไทยเองที่เป็นคนขอเริ่มในการยกเลิกกลไกทวิภาคีนี้ ทำให้กัมพูชาสามารถนำเรื่องนี้ไปสู่กลไกเวทีต่างประเทศ
ฉะนั้น เรื่องนี้อยากให้มีการศึกษาอย่างรอบด้านก่อน ตนคิดว่า การจัดทำประชามติที่รีบเร่งจะได้คำตอบที่เป็นทางออกของสังคมจริงๆ ประชามติที่ดีจะต้องมีโอกาสให้กับประชาชนได้ตกผลึกความคิด ทำความเข้าใจร่วมกันเสียก่อน ซึ่งตอนนี้ในสภาเองก็ได้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ในการศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้ว ตนขอส่งเสียงไปยังนายอนุทิน ถ้าพรรคภูมิใจไทยเล็งเห็นว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นทางออกของประเทศ ไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องเร่งรีบ ทำประชามติภายใน 4 เดือนนี้ แต่สามารถนำไปเป็นนโยบายในการหาเสียง ถ้าคุณมุ่งมั่นที่จะยุบสภาภายใน 4 เดือนนี้จริง
เมื่อถามถึงสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างชายแดนไทย -กัมพูชาที่ช่องอานม้า อุบลราชธานี หลังกัมพูชาใช้ปืนกลยิงเพื่อยั่วยุฝั่งไทย นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เราติดตามสถานการณ์อยู่อย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความเป็นห่วงต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สิ่งที่ตนอยากเรียกร้องไปถึงรัฐบาล ณ ตอนนี้ว่า ถ้าผ่านพ้นวันที่ 29-30 กันยายนนี้ ที่รัฐบาลมีอำนาจเต็ม ไม่ควรที่จะปล่อยให้กองทัพจัดการทุกอย่าง แน่นอนว่า ในพื้นที่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายความมั่นคง แต่นายอนุทิน ไม่สามารถปฏิเสธได้ โดยหลักการรัฐบาลพลเรือนไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ อีกหนึ่งสิ่งหน้าที่ของรัฐบาล คือการสื่อสารต่อสังคมโลกอย่างรวดเร็วและชัดเจน อย่าทำให้เกิดการที่กัมพูชาสร้างข่าวปลอมมาทำลายความชอบธรรมของไทย