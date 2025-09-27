วิ่งเพื่อเสรีภาพ คึกคัก เรียกร้องสิทธิประกัน 55 นักกิจกรรม ส.ส.ปชน.-อาจารย์ ร่วมพรึบ

วิ่งเพื่อเสรีภาพคึกคัก เรียกร้องสิทธิประกัน 55 นักกิจกรรม ส.ส.ปชน.-อาจารย์ ร่วมพรึบ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 ที่ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ ได้จัดกิจกรรม Run2Free วิ่งเพื่อเสรีภาพ ใส่เสื้อดำมาวิ่งเพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงนักกิจกรรม 55 คนที่ถูกคุมขังในเรือนจำอาทิ อานนท์ นำภา เก็ท โสภณ ไผ่ ครูใหญ่ แอมป์ ไบรท์ บัสบาส เป็นต้น โดยตั้งแต่เวลา 16.00 น. เหล่านักวิ่งได้รวมตัวกันที่ลานคนเมืองนับร้อยคน ก่อนจะออกวิ่งจากลานคนเมือง ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลาะสนามหลวง ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ทั้งนี้ มีนักการเมือง และ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง มาร่วมวิ่งในครั้งนี้ จำนวนมาก อาทิ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.และหัวหน้าพรรคประชาชน , นายเซีย จำปาทอง ส.ส.พรรคประชาชน , นายภัณฑิล น่วมเจิม ส.ส.พรรคประชาชน , น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ ส.ส.พรรคประชาชน , ศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ , นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จากไอลอว์ และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า โดยผู้ร่วมกิจกรรม ต่างใส่เสื้อดำ ชูป้ายข้อความรวมถึงติดข้อความไว้บนเสื้อ อาทิ “ปล่อยนักโทษการเมือง” , “วิ่งเพื่อเสรีภาพ”, “ปล่อยเพื่อนเรา” และ “Free Arnon”