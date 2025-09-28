โต้เดือดไทย-เขมร เปิดฉากยิงก่อนที่ช่องอานม้า ทบ.แฉจัดฉากฟ้องไอโอที สีหศักดิ์หารือ”รมต.ญี่ปุ่น”ย้ำยึดอนุสัญญาออตตาวา
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ช่องอานม้า อ.บ้านน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธปืนกลมือยิงเข้ามายังเจ้าหน้าที่ทหารฝั่งไทย ก่อนที่เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยจะตอบโต้ด้วยการยิงปืนกลเข้าไปเช่นกัน จากนั้นทางฝ่ายกัมพูชาได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด ยิงเข้ามาฝั่งไทยขณะนี้เจ้าหน้าที่ทหารฝั่งไทยกำลังตอบโต้กลับ
ขณะที่พนมเปญโพสต์รายงานว่า เมื่อเวลา 11.52 น. ทหารไทยได้เริ่มการโจมตีฐานทัพกัมพูชา โดยยิงปืนครกและอาวุธขนาดเล็กหลายนัดใส่ฐานทัพในช่องอานม้า กัมพูชาไม่ได้ตอบโต้ จนกระทั่งเวลา 13.15 น. ฝ่ายไทยยังคงยิงใส่กองกำลังกัมพูชาต่อเนื่อง
ต่อมา เฟซบุ๊กเพจกองทัพบกทันกระแสได้โพสต์ว่า พื้นที่ช่องอานม้า มีการยิงยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา ทั้งปืนกลและเครื่องยิงลูกระเบิด แต่ไทยไม่โต้ตอบ ยืนยันยังไม่มีการปะทะ ขอให้ประชาชนเข้าใจ และเชื่อมั่นในสถานการณ์ต้องเป็นไปตามเหตุผลและสภาพแวดล้อม อย่าหลงกล เข้าทางกัมพูชา พร้อมระบุว่า คณะ IOT กัมพูชา ลงพื้นที่ช่องอานม้าบ่ายวันนี้
พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวว่า ขอแจ้งกับสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.52 น. วันนี้ กองทัพไทยได้ยิงปืนลูกซองและปืนพกหลายกระบอกเข้าใส่ฐานทัพกัมพูชาในอานเซน (ช่องอานม้า) กองทัพกัมพูชา ยึดมั่นในหลักการความอดทนอดกลั้นอย่างสูงจนถึงปัจจุบัน ฝ่ายกองทัพไทยยังคงยิงใส่กองทัพกัมพูชาต่อเนื่อง กองทัพกัมพูชาขอยืนยันพันธสัญญาอันแน่วแน่ที่จะเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างเต็มที่ และจะร่วมมือใกล้ชิดในทุกระดับ และแสวงหาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างสองประเทศ ตลอดจนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยปฏิบัติตามและเคารพข้อตกลงดังกล่าว
ด้าน พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 12.00-12.30 น. กองทัพบกรับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ตรวจพบทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนเล็กและเครื่องยิงลูกระเบิด ยิงเข้ามายังพื้นที่บริเวณช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี ปัจจุบัน กองกำลังสุรนารีเตรียมพร้อมและสั่งการให้ยิงตอบโต้ตามสถานการณ์ มีข้อสังเกตว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าว ฝ่ายกัมพูชาได้นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT กัมพูชา ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อยครั้ง จึงคาดว่าการสร้างสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการยั่วยุ เพื่อให้ฝ่ายไทยยิงตอบโต้และเข้าโจมตี เพื่อใช้เป็นหลักฐาน แจ้งต่อคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT กัมพูชาว่า ฝ่ายไทยได้ละเมิดต่อมาตรการหยุดยิง ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตของฝ่ายไทย
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวติดตามผลการประชุมระดับสูงของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 80 จากสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาว่า หลังจากนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางถึงนครนิวยอร์กในช่วงเช้าวันเดียวกัน ก็ได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐสมาชิกต่างๆ ที่มีความสำคัญกับการเคลื่อนไหวในสหประชาชาติและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของไทยในการบริหารสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทย-กัมพูชาตามแนวชายแดนในขณะนี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าพบกับนายทาเคชิ อิวายะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น ในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา โดยการหารือในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการเดินหน้ากลไกคณะกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวา เพื่อโน้มน้าวฝ่ายกัมพูชาให้ยุติการละเมิดอนุสัญญาและกลับสู่การร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามที่ได้มีข้อตกลงกันในเรื่องนี้ในการประชุมจีบีซีครั้งล่าสุด
ต่อมาเวลา 13.00 น. ทางฝ่ายไทยได้รับแจ้งจากฝ่ายกัมพูชา พื้นที่ตรงข้ามช่องอานม้า โดยแจ้งว่าจะนำคณะไอโอที ฝั่งกัมพูชา เดินทางเข้าพื้นที่ช่องอานม้าในช่วงบ่ายหลังจากเกิดเหตุไม่นาน ทาง พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ออกมาแถลงข่าวทันที จากนั้นจะได้นำคณะไอโอทีฝั่งกัมพูชา เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดเป็นแผนของทางฝั่งกัมพูชาที่เตรียมวางไว้ เพื่อให้ทางฝั่งไทยตกหลุมพราง แต่ทางฝั่งไทยไม่ได้ตอบโต้กลับไปอย่างที่ทางฝั่งกัมพูชาต้องการ และมีคลิปที่ทหารกัมพูชาได้ตั้งกล้องรอแล้วนำไปฟ้องคณะไอโอทีฝั่งกัมพูชา ซึ่งเป็นเสียงอาวุธปืนจากฝั่งกัมพูชาที่ยิงเข้ามายังฝั่งไทย