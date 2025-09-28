พท.-ภท.ลุ้นชิงซ่อม สส.ศรีสะเกษวันนี้ เพื่อไทยจัด20 ส.ส.ชำแหละนโยบายรัฐบาล อนุทิน ลั่นพร้อมแจง-เล็งครม.สัญจรอีสานใต้
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อรัฐสภาว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดให้แถลงนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายนนี้ โดยรัฐบาลมีความพร้อมแถลงและชี้แจงการอภิปรายข้อเสนอแนะของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายวันที่ 30 กันยายน จะไปประชุม ครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลต่อทันที ไม่อย่างนั้นก็ต้องขนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไปทั้งหมด สู้กลับมาประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลให้เรียบร้อย เขาจะได้ดำเนินการเข้าระบบให้เรียบร้อยไม่ต้องขนย้ายไปให้เสียเวลาอีก
เมื่อถามว่าการประชุม ครม.จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการด้วยหรือไม่ เพราะมีคนกำลังจับตาอยู่ นายกฯกล่าวว่า ทำไมต้องจับตาเฉพาะ ครม.ชุดนี้ ก็เห็นทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ตนอยู่ในรัฐบาลจนออกมาจากรัฐบาล จนกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ ก็เห็นมีการแต่งตั้งโยกย้ายอยู่ตลอดเวลา ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย ทำไมต้องมีปัญหาที่รัฐบาลนี้
“ถ้าผมจะทำ ทำไมถึงจะต้องมีปัญหา ถ้าทำทุกอย่างต้องทำด้วยความเหมาะสมกับสถานการณ์และภารกิจงาน ไม่ทำเพื่อตอบสนองใคร ไม่มีทำเพื่อชำระความคับแค้นใจ ไม่มีแน่นอน ขอให้ไว้ใจได้เลย”นายอนุทินกล่าว
เมื่อถามว่า 120 วัน รัฐบาลเริ่มนับจากวันไหน วันแรกของการแถลงนโยบาย หรือวันที่ 1 ตุลาคม นายอนุทินกล่าวว่า ถ้าง่ายๆ คือวันที่ 1 ตุลาคม โดยหลังจากวันที่ 30 กันยายน หลังอภิปรายเสร็จ ห่างกันไม่ถึง 1-2 วันหรอก เอายังไงว่ามาเถอะ ผู้สื่อข่าวถามว่า 4 เดือนนี้จะประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ก็ว่าจะมีสักครั้งหนึ่ง จะไปดูในเขตปัญหาไทย-กัมพูชาแถบอีสานใต้ เดี๋ยวดูจังหวัดที่เหมาะสม ไม่ไปทำให้ข้าราชการและประชาชนลำบาก
ด้านนายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการ
เตรียมความพร้อมในการอภิปรายรัฐบาลวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 29-30 ก.ย.นี้ว่า เราจะสอบถามและอภิปรายว่า 4 เดือนของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย นโยบายที่จะทำ แน่ใจว่าทำได้หรือ นอกจากนี้ตัวบุคคลที่คัดเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมั่นใจว่าได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือจากทั้งต่างชาติและในประเทศ และจะได้รับความร่วมมือจากข้าราชการหรือไม่ เรื่องหลักที่สังคมสงสัยมากว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องการฮั้ว ส.ว.และเขากระโดง รวมถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ สามารถแก้ได้จริง และจริงใจที่จะทำจริงหรือไม่ใน 4 เดือน เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องซักถามกัน
เมื่อถามว่ามีรัฐมนตรีคนไหนถูกตั้งคำถามเป็นพิเศษ นายสุทินกล่าวว่า ให้รอติดตามในวันแถลงนโยบาย ไม่น่าจะผิดความคาดหมายไปจากสังคม เรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีที่ยังเป็นที่เคลือบแคลง และความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ของแต่ละคน
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยวางขุนพลอภิปรายนโยบายของรัฐบาลกี่คน นายสุทินกล่าวว่า มีร่วม 20 คนที่จะร่วมอภิปราย
เมื่อถามว่ามองว่าหากรัฐบาลภูมิใจไทยมายุ่งกับคดีเขากระโดงและฮั้ว ส.ว.จะทำอย่างไร นายสุทินกล่าวว่า เริ่มต้นก็เห็นแล้วว่ามีการตั้งคนของตัวเองมาเป็น รมว.ยุติธรรม อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ การวางคนของตัวเองเข้ามาคุมเรื่องนี้ ส่วนมีเทคนิคการทำอะไรอย่างไร เราคิดว่าเรื่องแทรกแซงก็แทรกแซงแน่ แต่เนียนหรือไม่เนียนต้องไปดูต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 พื้นที่ อ.ขุนหาญ และ อ.ภูสิงห์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจาก 2 พรรค ได้แก่ หมายเลข 1 น.ส.ภูริกา สมหมาย ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย (พท.) บุตรสาวของนายอมรเทพ สมหมาย ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรค พท. ที่เสียชีวิตลง กับหมายเลข 2 น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 พรรคภูมิใจไทย (ภท.)ซึ่งเป็นการแข่งขันกันอย่างดุเดือดโดยพรรคไหนจะได้รับชัยชนะ