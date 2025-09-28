เปิดหน่วยเลือกตั้งซ่อมสส.ศรีสะเกษเรียบร้อย ปชช.คึกคักทยอยใช้สิทธิ คาดรู้ผลไม่เกิน2ทุ่ม

เลขากกต.เผยเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกซ่อมส.ส.ศรีสะเกษเรียบร้อย ปชช.คึกคักทยอยใช้สิทธิตั้งแต่เช้า คาดรู้ผลคะแนนไม่เกิน 2 ทุ่ม
เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการกกต. นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการกกต. ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้ตรวจการ ว่าที่ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร ผู้อำนวยการสำนักจัดการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง
โดยเวลา 08.00 น. นายแสวง ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดหน่วยเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 12 อาคารโรงเรียนบ้านจะเนียว เทศบาลตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยระบุว่า ขอขอบคุณประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตที่ 5 คือ อำเภอขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์ ที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง ทางสำนักงานฯ กกต. ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายมั่นคง ฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ และภาคประชาชน เรามาถึงวันนี้ด้วยความเรียบร้อย เราเข้าใจความห่วงใยของคนไทยที่เป็นห่วงว่ากกต.จะจัดการเลือกตั้งได้เรียบร้อยหรือไม่ อีกทั้งวันนี้สภาพอากาศก็เป็นใจ เมื่อคืนวันที่ 27 กันยายน ฝนตกทั้งคืน แต่ว่าเมื่อถึงเวลาเปิดหน่วยเลือกตั้งก็ไม่มีฝนฟ้าคะนอง อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,134 คน มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 236 หน่วย เตรียมต้อนรับทุกท่านตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น.
นายแสวง กล่าวว่า จากการสังเกตุนับจากเปิดหน่วยถือว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิคึกคัก มาออกเสียงเลือกตั้งกันตั้งแต่เช้า เราอยากเห็นผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 60 เปอร์เซ็นต์ เพราะด้วยสถานการณ์ เท่าที่สดับตรับฟังและได้รับการเกื้อหนุนจากฝ่ายการเมืองพรรคการเมืองทั้ง 2 พรรคที่ส่งผู้สมัคร ได้ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
นายแสวง กล่าวต่อว่า ส่วนการกระทำผิดกฎหมาย เท่าที่ได้พูดคุยกับชุดเคลื่อนที่เร็วที่ได้ออกตรวจมาตลอดรวมทั้งคืนวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปราศรัยว่าคำพูดนั้นผิดหรือไม่ แต่ว่าการกระทำของผู้สมัคร ยังอยู่ในกรอบของกฎหมาย ดังนั้นภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่าน่าจะทราบผลไม่เกินเวลา 20.00 น.
ผู้สื่อข่าวถามว่าจากสถานการณ์ชายแดนไทย -กัมพูชา กังวลว่าจะทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิน้อยลงหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าเรื่องชายแดน มีปัจจัยในการคิดของคนจัดการเลือกตั้งและประชาชนเหมือนกัน เพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดนทั้ง 2 อำเภอ เท่าที่ได้สอบถามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พูดคุยกับชาวบ้าน เขาคงมีความรู้สึก แต่ชีวิตเขาต้องอยู่ตรงนี้ ชาวบ้าน เขามั่นใจในรัฐที่จะให้ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน เพราะไม่ว่าจะมีเลือกตั้งวันนี้หรือไม่ เขาก็อยู่ที่นี่ใช้ชีวิตปกติ ต้องยอมรับว่าทางผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ความร่วมมือ คิดว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
เมื่อถามว่ากกต. ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้หรือไม่ นายแสวง กล่าวด้วยว่า เราประสานกับหน่วยงานความมั่นคง กกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ความปลอดภัยต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด ถ้ามีเหตุอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ เรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคง ซึ่งจะต้องร่วมมือกับทางเรา ซึ่งเราจะใช้บทบาทหน้าที่ของเราว่าทำอะไรได้บ้าง กฎหมายมีอยู่แล้ว ส่วนความปลอดภัยของประชาชน เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายปกครองที่จะช่วยดูแล มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น เลขาธิการกกต.จะลงพื้นที่อำเภอภูสิงห์ เพื่อติดตามการลงคะแนนเลือกตั้งในตำบลห้วยตึ๊กชู จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หอประชุมโรงเรียนบ้านนกยูง หน่วยเลือกตั้งที่ 13 ศาลาประชาคมบ้านนกยูงทอง และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ศาลาประชาคมบ้านตาเม็ง
ขณะที่ช่วงบ่ายลงพื้นที่สังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งที่ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 4 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านตำบลบักดอง และหน่วยเลือกตั้งที่ 8 ศาลาวัดบ้านสำโรงเกียรติ และเทศบาลตำบลขุนหาญ อีก 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศาลากลางบ้านศิวาลัย และหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ศาลากลางบ้านหนองแคน