พท. ชูแคมเปญ ‘4 เดือนยุบคดี 4 หายนะ’ ชำแหละเวทีแถลงนโยบายรัฐบาล

‘เพื่อไทย’ ชูแคมเปญ ‘4 เดือนยุบคดี 4 หายนะ’ ชำแหละเวทีแถลงนโยบายรัฐบาล หวั่น คดีฮั้วสว.-เขากระโดงอาจถูกปิดทับด้วยฟิล์มดำสนิท ยัน จะใช้เวลา 6 ชั่วโมงอย่างคุ้มค่า ไม่มีออมมือ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ว่า พรรค พท.ในฐานะฝ่ายค้านอิสระ จะต้อนรับรัฐบาลใหม่อย่างไม่มีการออมมือ ภายใต้แคมเปญ 4 เดือนยุบคดี กับ 4 หายนะ เนื่องจากพรรค พท. เห็นชัดเจนว่า การตั้งรัฐบาลครั้งนี้แม้จะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเพียงแค่ 4 เดือน แต่กลับมีภารกิจแอบแฝงอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งหายนะ 4 ด้าน ได้แก่ หายนะที่ 1 การขาดโอกาส คือการทำให้ประเทศหยุดชะงัก นโยบายโครงการต่างๆ ที่เป็นวางรากฐานการลดค่าครองชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งไม่ใช่เพียงนโยบายลดแลกแจกแถม ถูกรัฐบาลใหม่ปัดตกทั้งหมด เพียงเพราะเป็นนโยบายที่รัฐบาล พท.เป็นคนคิด และปูทางไว้
นายดนุพร กล่าวต่อว่า หายนะที่ 2 การขาดคนมีฝีมือ เห็นได้ชัดเจนรัฐบาลนี้ คือรัฐบาลนอมินีบุรีรัมย์ ที่มีรัฐมนตรีปราสาทสายฟ้าคอนเนกชัน ถูกวางตัวให้ทำภารกิจสำคัญจำนวนมาก แม้ในคำแถลงนโยบายจะปรากฏข้อความว่า รัฐบาลจะรักษาหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด จะขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาด หรือทำสงครามกับการพนันออนไลน์ ภัยไซเบอร์ และข่าวปลอม สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดี และต้องการคนมีฝีมือเข้าไปทำงาน แต่นายกรัฐมนตรีกลับเลือกคนที่เชื่อมือ และคนใกล้ชิดเข้าไปทำงานแทน
นายดนุพร กล่าวด้วยว่า หายนะที่ 3 การขาดความโปร่งใส เมื่อการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของรัฐมนตรีสำคัญๆ ที่มีบทบาทอำนาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับสองคดีใหญ่ คือ คดีการบุกรุกที่ดินเขากระโดง และคดีฮั้ว สว. มาจากค่ายบ้านใหญ่สีน้ำเงินแล้ว ความโปร่งใสที่ควรจะเป็น อาจถูกปิดทับด้วยฟิล์มสีดำสนิท และความโปร่งใสไม่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้บังคับกฎเกณฑ์มีเจ้านายที่ไม่ใช่ประชาชน แต่เป็นนายใหญ่บุรีรัมย์ และหายนะที่ 4 คือ การขาดอนาคตประชาธิปไตย เดิมทีศัตรูคู่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยมักแฝงตัวอยู่ในเงามืด และขับเคลื่อนการเมืองอยู่หลังฉาก แต่วันนี้กลับเริ่มปรากฎตัวให้เห็นอย่างเด่นชัดผ่านสถาบันทางการเมืองต่างๆ แบ่งอำนาจและกระจายตัวอยู่ในที่ต่างๆ แต่มีสัญลักษณ์ร่วมกันคือสีน้ำเงิน พวกเขาได้รับการชุบชีวิตจากตั๋วช้างสีส้ม แม้จะมีการอ้างว่า ทำไปด้วยเจตนาที่ดีต่อประเทศชาติ แต่ปลายทางที่รัฐบาลสีน้ำเงินกำลังเดินไป โดยมีพลพรรคสีส้มเป็นผู้ให้กำเนิดนี้ อาจจะนำไปสู่หายนะที่ไม่มีวันย้อนกลับ
นายดนุพร กล่าวด้วยว่า นี่จะเป็น 4 เดือนยุบสภา หรือจะเป็น 4 เดือนยุบคดี เป็น 4 นโยบายรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หรือจะเป็น 4 ข้อหายนะ นี่เป็นเพียงการเกริ่นเรื่อง เพื่อให้เห็นทิศทางการทำงานในฐานะฝ่ายค้านของพรรค พท. เพียงคร่าวๆ เท่านั้น เนื้อหาชุดใหญ่ พรรค พท.พร้อมจัดเต็มโดยไม่ออมมือ ไม่ต้องคอยค้ำยันให้รัฐบาล และเราจะใช้เวลา 6 ชั่วโมงอย่างคุ้มค่า เพื่อชี้ให้เห็นปัญหา ผลกระทบ และหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดนี้