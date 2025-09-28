ภูมิใจไทย ยันไม่ได้ฉวยโอกาส อนุทิน เรียกส.ส.เต้ บางบาล ขึ้นเวทีตรวจน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 28 ก.ย.เวลา 13.15 น.ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส. อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ชี้แจงหลัง สส.พรรคประชาชน ออกมาทักท้วงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกนายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ สส.พระนครศรีอยุธยา พรรคประชาชน ขึ้นเวที ขณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ที่วัดอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และช่วงหนึ่งนายอนุทิน ที่กล่าวว่า “ดีแล้วเลือกเต้ ให้มาเลือกหนู” โดยพรรคประชาชนมองว่าเป็นการฉวยโอกาสจากการเป็นผู้มากประสบการณ์เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง ว่า หากเข้าใจในเจตนาของนายอนุทินในการลงพื้นที่เมื่อวานนี้(27 ก.ย.) คือการไปพบปะประชาชนซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของ สส.เต้ ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้น
ถ้าเป็นสมัยก่อนเราอาจไม่เห็นการขึ้นเวทีของ 2-3 พรรคการเมือง แต่วันนั้นถือว่านายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ขึ้นเวทีเพื่อพบปะพี่น้องประชาชน ไม่ใช่อยู่พื้นที่ใครแล้วไม่ได้เชิญใครมา น่าจะเป็นเรื่องการพูดคุยบนเวที
เมื่อถามว่าไม่ใช่เป็นการเก๋าเกม ฉวยโอกาสทางการเมืองในการในการหาเสียงด้วยใช่หรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่าถ้ารู้จักนายกรัฐมนตรีดี จะรู้ว่าท่านไม่เอามาเป็นประเด็น ท่านไม่เล่นอยู่แล้ว ถ้าจะบอกว่าเราเก๋าเกม ถ้าจะบอกว่ามาเป็นประเด็นการเมือง ง่ายที่สุดคือบนเวทีก็จะมีแต่บุคลาการพรรคภูมิใจไทยล้วนๆ ถ้าจะบอกว่าเราเล่นการเมืองเราก็จะไม่เชิญใครบนเวทีเพื่อให้เป็นประเด็นแน่นอนอยู่แล้ว แต่นี่เราก็ใจกว้าง เราเชิญทุกท่านๆขึ้นบนเวที เราให้เกียรติทุกท่านที่อยู่ ณ ที่ตรงนั้น มาโชว์ตัวให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าใครบ้างที่มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน