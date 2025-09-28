กัมพูชา ลอบบินโดรนตรวจการณ์ในไทย ทภ.2 ตรวจพบที่ช่องอานม้า 2 ลำ ภูมะเขือ 1 ลำ

ทภ.2 พบโดรนตรวจการณ์ของ ‘กัมพูชา’ ที่ช่องอานม้า 2 ลำ และพื้นที่ภูมะเขือ 1 ลำ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 28 กันยายน 2568 (เวลา 14.00 น.) สถานการณ์โดยรวมตรวจพบความเคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชา ในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดพบสัญญาณการบินของโดรนตรวจการณ์จำนวน 2 ครั้ง พื้นที่ช่องอานม้า 2 ลำ และพื้นที่ภูมะเขือ 1 ลำ
ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดำเนินงานด้านจิตอาสา : ศอ.จอส.พระราชทาน จ.สุรินทร์ โดย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอ เมืองสุรินทร์ ดูแลประชาชนผู้อพยพ อบต.ด่าน ส่วนราชการในพื้นที่, ผู้นำชุมชน, ประชาชนจิตอาสา และได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม พระครูศรีสุนทรสรกิจ ดูแลเรื่องที่พัก อาหารของประชาชนผู้อพยพ ณ วัดศรีรัตนาราม บ้านตะตึงไถง หมู่ 5 ต.นอกเมือง จ.สุรินทร์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และขอให้ติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเป็นทางการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดความเข้าใจผิดหรือการคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง