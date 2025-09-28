อนุทิน ปัดตอบปมหูคู่กลับมาแล้ว ควง ปลัดป๊อบ กินห่านพะโล้ เหน็บ มท.ที่แล้ว เอาแต่โยกย้าย

นายกหนู”ร้องหือ! หลังควง“ปลัดป๊อบ”กินห่านพะโล้ ปัดตอบคู่หูคู่เดิมกลับมาแล้ว เหน็บ “มท.”ที่แล้ว เอาแต่โยกย้ายจนจะหมดกระทรวง ย้ำยุคตนยึดประชาชนเป็นหลัก ลั่นต้องคืนความยุติธรรมให่ ขรก. ถูกโยกย้าย
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. เวลา 14.35 น.ที่ พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการปรากฏภาพขณะไปรับประทานห่านพะโล้ ร้าน ฉั่วคิมเฮง กับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์ธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยนายอนุทิน ถึงกับร้องหือ พร้อมส่ายหัว ก่อนตอบว่า ก็แค่ภาพกินข้าว มันต้องกินข้าวหรือเปล่า พอกินข้าวเสร็จก็ไปทำงาน
เมื่อพยายามถามย้ำว่า ในกระทรวงมหาดไทยจะราบรื่นกว่าเดิม และคู่หูคู่เดิมกลับมาแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า การทำงานต้องนึกถึงประโยชน์บ้านเมืองเป็นหลัก
นายอนุทิน ถามกลับว่า “คุณจะเอาอย่างไรกับที่คนก่อนหน้านี้ โยกย้ายแทบจะหมดกระทรวง แล้วได้ประโยชน์อะไรหรือไม่ งานสำเร็จและผลงานมีหรือไม่ มีแต่สิ่งที่หลอกลวงกัน และก็ทำไม่สำเร็จ ประชาชนได้อะไร การทำงานกับผมยึดประชาชนเป็นหลัก เพราะฉะนั้นจะย้ายใครหรือไม่ย้ายใครไม่ใช่เรื่องหลัก ทุกคนต้องทำงานได้หมด นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีการทำงานแตกต่างกัน ผลของการทำงานย่อมแตกต่างกัน”
เมื่อถามว่า แสดงว่าจะคืนความเป็นธรรมให้กับข้าราชการที่ถูกโยกย้ายไปอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมก็จะได้รับความยุติธรรม
เมื่อถามย้ำว่า จะย้ายเข้าราชการกลับมาให้หมดใช่หรือไม่ นายอนุทิน ย้อนว่า อย่าเอาอะไรมายัดปากผม